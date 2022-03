La formazione del personale di 42 corpi di Polizia locale finanziati dalla Provincia

Quarantadue corpi di polizia locale garantiscono il presidio del territorio. Nelle città come nelle valli del Trentino, gli agenti si trovano ad affrontare situazioni di emergenza per le quali si rende necessaria un’adeguata preparazione.

Per questo motivo, la formazione obbligatoria del personale viene sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento con un finanziamento di oltre 239mila euro, approvato oggi dalla Giunta su proposta del presidente Maurizio Fugatti. “Guardiamo con ammirazione agli uomini e alle donne che appartengono ai Corpi di polizia locale, che con impegno e sensibilità garantiscono la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Compito primario di chi indossa la divisa, non è infatti quello di fare cassa ma operare in favore della pacifica convivenza tra i cittadini” osserva il presidente.

Il programma dell’attività formativa 2022, organizzato dal Consorzio dei Comuni trentini al quale è destinato il finanziamento prevede – tra le altre cose – la formazione teorico-pratica per il personale di polizia locale che svolge il servizio notturno; il corso per il personale neoassunto; il corso di mantenimento per l’utilizzo delle armi; il corso pratico all’utilizzo dei mezzi di coazione fisica; il corso pratico di difesa personale per il personale che svolge servizio notturno; il corso di aggiornamento teorico-pratico per il personale che svolge servizio notturno; il corso per il conseguimento della patente di servizio; il corso base (e di aggiornamento) per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia locale.

