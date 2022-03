Il presidente Fugatti incontra il console generale degli Stati Uniti. Affrontato il trasferimento di Chico Forti

I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e gli Stati Uniti sono particolarmente proficui ed intensi sul piano economico, scientifico-tecnologico ed istituzionale.

Ne hanno discusso oggi, nel corso di un incontro cordiale il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il console generale degli Stati Uniti a Milano, Robert Needham.

Tra le questioni affrontate, non poteva mancare il “caso” dell’imprenditore trentino Chico Forti, da oltre 20 anni in carcere negli Usa per una complessa vicenda giudiziaria. Il presidente ha auspicato uno sblocco positivo della situazione, che consenta l’arrivo in Italia del cittadino trentino. Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, il presidente Fugatti ha parlato dell’impegno del Trentino nell’accoglienza dei migranti. Un sistema che da subito ha saputo mettere in campo le proprie risorse migliori e del quale il console generale Needham si è complimentato.

Pubblicità Pubblicità