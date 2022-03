Ho un sogno: «Russia entri nella Nato per sottrarla alla nefasta influenza cinese»

Egregio Direttore,

mi sento come tutti affondato nel dolore per quanto stia avvenendo in Ucraina. Dolore per il popolo ucraino, vessato e trucidato (ivi compresa la popolazione civile) e dolore per la progressiva distruzione di un paese che mi domando chi e come ricostruirà, una volta finito questo orrore.

Ma anche dolore per il popolo russo, che sono convinto solo per paura non faccia sentire più forte il suo dissenso. I legami tra russi e ucraini sono fortissimi (più che tra italiani e spagnoli, per fare un esempio banale), sono non solo cristiani ma anche ortodossi entrambi, ci sono moltissimi congiunti sia di qua che di là. Nonostante tutto, ho fatto un sogno. Anzi due.

Il primo è che le forze vitali del popolo russo, e dei suoi dirigenti più illuminati, riescano alla fine ad emergere, defenestrando Putin. Un leader così cinico e sanguinario non merita di mantenere la leadership di quello che è comunque un grande paese. Deve essere allontanato con ignominia dal suo stesso popolo. Naturalmente questo dovrebbe coincidere con la cessazione immediata delle ostilità. L’altro sogno non è per l’oggi, ma per domani, forse per dopodomani. E cioè che la Russia entri anch’essa nella Nato.

Sembra bizzarro, vero? Invece no, secondo me. La contrapposizione est/ovest è oggi a mio avviso antistorica. Riguardava la metà del novecento, ma intanto il mondo è andato avanti. L’Unione Sovietica non esiste più da tempo, di fatto il modello occidentale e democratico ha prevalso. Gli stessi paesi ex satelliti dell’Urss hanno chiesto l’adesione all’Unione Europea e per larga parte alla Nato stessa.

Quando hanno avuto la libertà di farlo, questo hanno scelto. Le tensioni geopolitiche nel mondo contemporaneo guardano altrove: verso la Cina, con la quale c’è in effetti da tempo una guerra a bassa intensità, e fortunatamente solo economica; forse anche verso la direttrice nord/sud, con un occhio particolare per taluni settori del mondo islamico più radicale.

Invece i russi hanno solide basi comuni con noi cosiddetti occidentali: siamo tutti cristiani, non lo dico per etichettatura ideologica ma come constatazione di una serie importante di valori comuni, e fondamentalmente tutti europei, con l’orgoglio e la responsabilità che questo comporta. Dunque non vedo il motivo di rimanere separati.

Naturalmente questo dovrebbe avvenire con il pieno consenso anche degli Usa, a quel punto essi stessi alleati dei russi. Sarebbe magnifico, vero?

Un effetto collaterale di non poco conto consisterebbe nel sottrarre la Russia alla progressiva e per me nefasta influenza cinese, che mira evidentemente nel medio-lungo periodo ad accaparrarsi le grandi riserve naturali e di materie prime della Russia (dopo aver già acquistato, ad oggi, mezzo continente africano).

Ed anche il fatto che, come per incanto, nessun missile – tantomeno nucleare – sarebbe più puntato verso Mosca e il territorio russo, facendo venir meno quelle preoccupazioni che hanno determinato, almeno oggi, l’invasione militare di un paese pacifico e sovrano.

Due bei sogni, forse un po’ avveniristici, ma sognare non costa nulla e libera tante energie positive (e Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno nei momenti drammatici che stiamo vivendo).

Dr. Giovanni Nicotera

