Fiamme a Mezzana, prende fuoco l’interno di una abitazione

Allarme incendio in un’abitazione nella serata di ieri, giovedì 3 febbraio, pochi minuti dopo le 21:30 in Valle di Sole nel centro abitato di Mezzana. Dalle prime informazioni raccolte un incendio si sarebbe sviluppato in una abitazione ubicata nei pressi del centro dell’abitato.

Dopo l’allerta in pochi minuti sul posto sono giunti in massa le squadre dei vigili del fuoco di Mezzana, Ossana, Pellizzano e Commezzadura arrivati sul posto con microbotte moto pompa, pik up, rover 90, e 14 vigili insieme all’autoscala distrettuale in forza al corpo di Malè, e una seconda autoscala fatta arrivare da Madonna di Campiglio insieme ad altre autobotti e altri mezzi. In tutto una 40ina di uomini.

Le operazioni sono state coordinate dal comandante del corpo di Mezzana Claudio Pedergnana. Sul posto e arrivato anche l’ispettore distrettuale Ivan Ceschi.

Gli uomini della protezione civile hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento dell’incendio e grazie alla rapidità d’intervento sono riusciti in poco tempo a contenere il fronte dell’incendio e iniziare la minuziosa opera di bonifica che è durata qualche ora.

Sul posto per accertare le cause sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles e della stazione di Vermiglio. Fortunatamente i danni sarebbero limitati e non ci sarebbero persone coinvolte o rimaste ferite.

