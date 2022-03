Divieto catena per i cani: il grazie delle associazioni animaliste a Maurizio Fugatti

E’ stata la Provincia a decidere di vietare la pratica di tenere i cani o gli altri animali domestici legati ad una catena. La legge sarebbe fatta proprio per tutelare le bestie d’affezione.

A fare pressione al riguardo, negli ultimi anni, sono state le associazioni animaliste. Ci sarebbe infatti una generale indignazione nei confronti dei cani tenuti in catena. Le loro condizioni sono infatti spesso penose.

La messa al bando di questa pratica è prevista in un disegno di legge dell’assessore Stefania Segnana. Il testo è stato approvato in consiglio provinciale all’unanimità.

Dopo l’approvazione arriva il plauso dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente alla decisione del consiglio provinciale di Trento che in una breve nota prende atto «con immenso piacere la decisione della provincia di Trento di vietare la detenzione dei cani alla catena. Da quanto abbiamo appreso nel disegno di legge approvato lo scorso 28 febbraio ci sono sanzioni pesanti che arrivano fino ad ottocento euro per coloro che continueranno a tenere i cani a catena. Crediamo sia un risultato molto importante che va in direzione del riconoscimento dei diritti degli animali e che dovrebbe essere preso ad esempio dalle altre regioni italiane dove ancora questo divieto esplicito non esiste».

In ogni caso, la legge entrerà in vigore solamente dal primo gennaio del 2023. In questo modo i proprietari di animali potranno mettersi in regola.

Le sanzioni per questo tipo di comportamento vanno dai 400 agli 800 euro. Questa multa potrebbe raddoppiare nel caso in cui la violazione fosse fatta di nuovo dalla stessa persona. L’obbiettivo è quello di garantire una crescente tutela del benessere degli animali di compagnia.

