Deiezioni canine sui marciapiedi a Dambel, il richiamo del sindaco Polastri al rispetto delle regole

Sono diverse le lamentele che quotidianamente pervengono agli uffici comunali di Dambel, in Alta Val di Non, riguardanti il ritrovamento di deiezioni canine lungo i marciapiedi del centro abitato, in particolare sulla strada del Poz.

Per questo il sindaco Carlo Polastri ha firmato un avviso nel quale ricorda il contenuto dell’ordinanza emanata 3 anni fa, nella quale si stabilisce che nelle aree urbane, nei parchi, nei giardini e negli spazi pubblici i proprietari o conduttori di animali devono sempre portare con sé gli strumenti di raccolta delle deiezioni.

Deiezioni che vanno ovviamente rimosse, introducendole in involucri chiusi, e smaltite nei cestini porta rifiuti.

Nel primo caso, le violazioni sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 150 euro, nel secondo caso con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

