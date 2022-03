Croce Bianca di Trento lancia appello: Fine settimana a porte aperte per raccolta di aiuti all’Ucraina

Continuano le attività di solidarietà per il popolo ucraino e per questo fine settimana, la Croce Bianca di Trento lancia un appello: “In quseto weekend le porte della nostra sede rimarranno aperte per raccogliere aiuti in favore della popolazione ucraina”.

Nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 14 alle 20 la sede della Croce Bianca di Trento in via IV Novembre 95b a Gardolo aprirà le porte per raccogliere aiuti da donare a chi, in queste ore sta scappando dalla guerra.

La raccolta di questo fine settimana è stata organizzata assieme all’’associazione degli Ucraini in Trentino, “Rasom” che coordina gli aiuti su tutto il territorio. Oltre a pannolini, assorbenti, latte in polvere per bambini è arrivata la richiesta per prodotti di igiene personale, dispostivi medici, prodotti alimentari a lunga conservazione e altri prodotti, come vecchi telefoni con carica batterie, indumenti, coperte, torce e scotch.

