Centrale nucleare sotto il controllo russo: Putin chiede di non aggravare la situazione con altre sanzioni

Dopo i diversi bombardamenti, le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa.

I rischi del bombardamento dello stabilimento hanno destato forti preoccupazioni e angoscia, con Zelensky che ha condannato il fatto come un atto di terrore nucleare.

Fortunatamente non è stato colpito nessun reattore e non c’è stato nessun rilascio di radiazioni nell’ambiente, come ha certificato l’Agenzia Nazionale per l’Energia Nucleare.

L’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ora sotto il controllo russo, ha allarmato il mondo interno, dall’agenzia atomica dell’Onu, alla stessa Ucraina fino al Presidente americano Biden che ha chiesto a Mosca di sospendere operazioni militari intorno alla centrale.

Il capo di Energoatom, l’azienda di stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari sul territorio, riferisce che gli operai all’interno della centrale nucleare continuano a lavorare sotto la minaccia delle armi.

Oggi si terranno delle riunioni di emergenza dei Ministri degli Esteri, Nato e G7.Tutto il mondo condanno l’attacco anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che lo definisce “ un attacco scellerato”.

Intanto Putin avverte tutti coloro che si oppongono alle azioni della Russia in Ucraina e chiede di non aggravare le situazioni, imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese.

Un avvertimento che equivale ad una minaccia, anche se Putin sostiene di non avere alcuna intenzione maligna nei confronti degli Stati vicini.

Di opinione contraria è Zelensky che, dopo l’attacco alla centrale nucleare chiede sanzioni più severe contro Mosca, invitando anche i cittadini russi a scendere in piazza contro Putin.

Secondo il New York Post che cita il Times, Zelensky sarebbe scampato ad almeno tre attacchi omicidi. Dietro gli attacchi omicidi potrebbero esserci degli infiltrati o gruppi paramilitari sostenuti dal Cremlino.