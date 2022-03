Bruciano decine di metri quadri di sterpaglie. Intervengono i vigili del fuoco

L’ennesimo episodio di incendio a delle sterpaglie è accaduto nel pomeriggio di ieri giovedì 3 marzo poco dopo le 16:30 lungo il margine di una strada di campagna poco fuori l’abitato di Roverè della Luna in piana Rotaliana.

A prendere fuoco decine di metri quadri di sterpaglie poste lungo una scarpata che delimita delle campagne dove sono presenti delle coltivazioni di vite.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Roverè della Luna con autobotte e carrello incendio boschivo e hanno iniziato immediatamente l’opera di spegnimento del fuoco per cercare di contenere la propagazione dell’incendio. Per fortuna in poco tempo sono riusciti a metterlo sotto controllo.

Poi è iniziata una meticolosa opera di bonifica per evitare che qualche brace rimasta accesa potesse far ripartire le fiamme. E dopo un’ora di lavoro gli uomini delle protezione civile sono potuti rientrare in caserma. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.

Purtroppo non è il primo incendio sterpaglie capitato nella zona di Roverè della Luna. Alcuni giorni fa i vigili del fuoco erano dovuti intervenire per spegnere un incendio nelle vicinanze della attività estrattiva in località Ischiello. Sempre di sottobosco e sterpaglie.

