Si toglie la corona e imbraccia il fucile, l’ex Miss Ucraina in guerra: “Difenderò il mio Paese”

Un popolo vigoroso e resistente, quello ucraino. Dall’inizio dell’attacco russo in migliaia stanno sacrificando la propria vita con coraggio per difendere il Paese dall’attacco di terra e dai bombardamenti aerei della Russia.

Uomini e donne sui cigli delle strade, nascosti negli edifici abbandonati, in corsa per la caccia alla militanza nemica. Tra loro anche l’ex Miss Grand Ucraina 2015 e Miss Supranational Ucraina 2016, Anastasiia Lenna.

25 anni e con una laurea in Marketing all’università Slavistik di Kiev, la Miss pronta a togliere la Corona e ad imbracciare il fucile sta diventando uno dei simboli della resistenza nazionale.

Apparsa vestita da militare e con AK47 in mano, la modella ha rilasciato diverse dichiarazioni di appoggio al suo paese che lotta per respingere l’invasione.

Lenna non è nuova ai campi di addestrameno e all’uso delle armi nella disciplina sportiva del Softair. Nel tempo ha pubblicato numerose immagini in cui si mostra vestita con stivali militari e pantaloni mimetici. Oggi esprime l’intenzione di unirsi all’Esercito.

“In seguito alla situazione attuale voglio parlare – scrive Anastasiia sul suo profilo Instragram – . Non sono un militare, solo una donna, solo un normale essere umano. Solo una persona, come tutte le persone del mio Paese.

Sono anche un giocatore di softair da anni. Tutte le immagini nel mio profilo servono ad ispirare le persone. Ho avuto una vita normale fino a mercoledì scorso, come milioni di persone. Non faccio propaganda se non mostrare che la nostra donna ucraina è forte, sicura di sé e potente.

Sono nata e vivo a Kiev. Questa è la mia città. L’Ucraina è il mio Paese. La Federazione Russa ha calpestato le nostre terre, uccidendo civili, donne, bambini. Gli ucraini non hanno sensi di colpa. Parlo a tutte le persone del mondo: fermate la guerra in Ucraina! Nessun popolo dovrebbe morire; possiamo fermare tutto questo. Insieme”.

Alla vigilia del secondo round dei negoziati tra Kiev e Mosca e dall’inizio del conflitto, le vittime civili contate dall’Onu sarebbe non meno di 752 (227 morti e 525 feriti) mentre tra i soldati russi si contano 498 morti.

Ma i dati sono discrepanti. Secondo il governo ucraino dall’inizio della guerra sarebbero 9mila i militari russi rimasti uccisi mentre non si hanno conferme sulla sorte di quelli locali.