Sara Pedri è scomparsa da un anno: le iniziative per ricordarla. La madre:”Dal dolore nasce la vita”

Sara Pedri è scomparsa già quasi da un anno. La sua macchina era infatti stata trovata vicino al ponte di Mostizzolo e, da quel 4 marzo 2021, della ginecologa non ci sono più tracce.

A ricordare la sua vicenda, che ha suscitato scandalo all’interno dell’ospedale di Trento, sono in molti. La sua storia ha sollevato molte polemiche riguardanti il tema del mobbing negli enti pubblici.

Per ricordare la 31enne scomparsa, la sorella Emanuela, sui social network ha annunciato due iniziative che verranno fatte in sua memoria.

“Nella chiesa di Villanova praticheremo un’adorazione per 12 ore. Dodici persone si alterneranno per pregare per Sara, dalle 6 della mattina, ovvero l’ora dell’uscita di Sara dalla casa di Cles il 4 marzo scorso, alle 18, quando il primo giorno di ricerche fu interrotto.

A seguire, alle 18.30, nella chiesa della Cava Santa Maria Ausiliatrice, il vescovo Livio Corazza, che ha partecipato al nostro dolore conservando il ritratto di Sara nel Duomo di Forlì, celebrerà la messa in occasione anche del primo venerdì di Quaresima” si legge riguardo alla prima iniziativa che è di tipo prevalentemente religioso.

La seconda iniziativa invece è differente:” Domenica 6 marzo, invece, nel parco urbano di Forlì insieme all’associazione Penelope Italia Odv, , l’avvocato Nicodemo Gentile e l’assessore di Forlì Rosaria Tassinari, che presenzierà anche a nome del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, pianteremo un albero di Liquidambar (le cui foglie assumono sfumature rosse, un richiamo al colore di capelli della nostra bellissima Sara), ed una targa in memoria di Sara.

Chi si soffermerà su questa targa, dovrà pensare ad una ragazza che ha sempre amato la vita in tutte le sue sfumature e che era entusiasta del suo lavoro”.

Alla fine del post, Emanuela, ha riportato anche le commoventi parole della madre che ha ricordato la figlia con il cuore spezzato: “Piantare un albero significa amare la vita, amare la natura, amare l’infinito, come hai amato tu, Sara.

E anche quando nella nostra vita è scoppiato un uragano di dolore, da questo dolore è nato un seme e poi un albero, poi un altro seme e un albero. Così all’infinito.

Ogni creatura è un essere finito che porta dentro di sé il desiderio dell’infinito. Voglio dire che Sara è vita perché è un albero e poi un seme e poi un albero. Sara è la vostra vita, la nostra vita, la mia vita”.