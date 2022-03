Quei corpi dimenticati a Cima Cady: a oltre 100 anni dalla fine della Grande Guerra l’ipotesi di una straordinaria scoperta

Era inevitabile che la notizia, prepotentemente balzata alla ribalta qualche settimana fa e rilanciata su diversi canali, destasse interesse, curiosità e suscitasse spontanea una domanda: è possibile che nei pressi di Cima Cady al Tonale (in una o due fosse) siano rimasti, dalla fine della Grande Guerra, oltre 90 corpi di soldati imperiali mai recuperati e per i quali, forse, è giunto il momento dell’estrema pietà?

Proprio questo interrogativo e le diverse sollecitazioni giunte hanno portato il Centro Studi per la Val di Sole e il Circolo Culturale G. Ghislandi della Valcamonica ad organizzare – con il patrocinio dei Comuni di Vermiglio e di Ponte di Legno e il sostegno della Cassa Rurale Val di Sole e il BIM dell’Adige – una serata di presentazione del libro di Sergio Boem dal titolo: “Sui prati del Tonale 94 stelle alpine – un incredibile ritrovamento, una vicenda riemersa dal nostro passato. 1918 – i dimenticati di Cima Cady”.

L’appuntamento è per domani sera, venerdì 4 marzo alle 20.30, online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi per la Val di Sole.

L’autore, da sempre amante delle montagne e dei suoi “segreti”, per la sua ricerca partì anni addietro dalla vicenda del nonno, il tenente Ubaldo Ingravalle, e dal “Diario Storico” del battaglione alpino Valcamonica, impegnato nella prima metà del mese di giugno del 1918 proprio sul campo di battaglia del Passo del Tonale.

Erano i giorni della così detta Operazione Valanga (Lawine Unternehmen) che costo la vita a un numero spaventoso di alpini e di soldati austroungarici (prevalentemente ungheresi e rumeni).

A conclusione della battaglia, in cui le truppe italiane fermarono con un’enorme tributo di sangue lo sfondamento degli imperiali, furono raccolti, in una o forse due buche (risultato dell’esplosione di altrettante bombe), i resti di oltre 90 soldati austriaci rimasti insepolti.

Sergio Boem, forte di una documentazione che gli ha permesso di indicare con precisione il luogo dove questi corpi sarebbero stati “accatastati”, ha poi potuto verificare di persona – con un sondaggio minimo – l’esistenza di resti (brandelli di divise, oggetti e ossa) che gli hanno fornito una prima, solida conferma alla sua ipotesi.

Per parlare del libro e di questo incredibile ritrovamento, nell’incontro di domani sera interverranno, oltre all’autore Sergio Boem, il prof. Udalrico Fantelli, che fornirà un inquadramento della vicenda nel contesto degli eventi bellici occorsi al Tonale, e poi il dott. Franco Nicolis, direttore Ufficio Beni Archeologici della Provincia, che parlerà delle procedure corrette da adottarsi in questo caso per dare compimento al processo di verifica ed eventuale estumulazione dei corpi. Introdurrà la serata il presidente del Centro Studi Marcello Liboni.

L’appuntamento è dunque rivolto a tutti coloro che vogliano conoscere i contorni di una vicenda rimasta a tutt’oggi assai poco nota.

SERGIO BOEM, INSTANCABILE RICERCATORE SULLE MONTAGNE – Sergio Boem (classe 1964) è da sempre un inquieto frequentatore delle nostre montagne di cui lo appassionano, oltre alla natura e le sue sfide, gli avvenimenti umani occorsi e le cui tracce spesso sono nascoste dalle montagne stesse.

Gardesano e di famiglia alpina, ha riscoperto più volte segreti e vicende che ha poi raccontato in testi, articoli, e curando numerosi incontri e mostre tematiche.

Tenace e determinato, anche nel caso di quest’ultimo libro ha inseguito labili tracce lasciate dal nonno che lo hanno portato a una scoperta tanto drammatica quanto eccezionale e che ha voluto rendere pubblica.

Il suo è forse solo un sasso, gettato nello stagno delle nostre emozioni, perché si possa finalmente mettere la parola fine a una sofferta vicenda storica iniziata oltre 100 anni fa.