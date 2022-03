Predaia rende omaggio al luogotenente Cataldi, per 16 anni al comando della stazione dei Carabinieri

Con una targa simbolo dell’impegno a servizio della comunità e con parole d’elogio di riconoscenza, prima dell’inizio della seduta di Consiglio di venerdì scorso l’amministrazione comunale di Predaia ha voluto salutare il luogotenente Giuseppe Cataldi che, dopo 16 anni al comando della stazione dei Carabinieri, dal 30 gennaio scorso è ufficialmente in pensione.

«Vogliamo ringraziare il luogotenente Cataldi per la professionalità, la dedizione e l’umanità con cui in questi anni ha portato avanti il suo lavoro – ha esordito la sindaca Giuliana Cova dopo il minuto di silenzio in ricordo delle vittime della guerra scoppiata in Ucraina –. Un lavoro fondamentale, a tutela della sicurezza delle persone e del territorio. È stato sempre aperto al dialogo e al confronto con il cittadino e con le istituzioni. Fa piacere, poi, che abbia deciso di continuare a vivere con la famiglia a Predaia. Gli auguriamo una pensione ricca di interessi e una vita costellata di soddisfazioni».

All’auditorium di Taio, che ha fatto da cornice a questo momento sentito ed emozionante, erano presenti anche la famiglia dell’ormai ex comandante, il capitano Guido Quatrale, alla guida del Comando dei Carabinieri di Cles, il maresciallo Luca Colasanto, alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e i comandanti dei cinque Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Predaia.

Pubblicità Pubblicità

Nel suo intervento, il capitano Quatrale ha espresso la propria riconoscenza al neopensionato Cataldi, 60 anni, sottolineandone l’attaccamento e la dedizione all’Arma.

«Giuseppe è stato, e continuerà a esserlo, un punto di riferimento per la cittadinanza – sono state le sue parole –. Lo ringrazio per la passione e i valori che ha portato avanti. Non è facile trovare comandanti come lui, è sempre stato tra la gente, cercando di aiutare le persone. Grazie di cuore».

Anche la consigliera delegata alle politiche sociali Raffaella Falduti ha posto l’accento sulla professionalità e la sensibilità dell’ex comandante, dimostrate anche durante i periodi difficili legati al Covid. «È stato un valore aggiunto per Predaia» ha evidenziato Falduti.

Pubblicità Pubblicità



Il luogotenente Cataldi, visibilmente emozionato, ha quindi ricambiato i ringraziamenti, spiegando come quella di venire in Predaia sia stata un scelta professionale dopo 18 anni trascorsi ad Albizzate, in provincia di Varese. «Spero di lasciare un bel ricordo nella comunità – sono state le sue parole –. Con la famiglia qui ci siamo trovati bene, per questo abbiamo deciso di rimanere. Grazie a tutti per le attestazioni di stima».