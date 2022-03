Mattarella si taglia lo stipendio: Meno 60 mila euro lordi l’anno e rinuncia dei vitalizi da ex parlamentare

Anche nel suo secondo mandato, Sergio Mattarella ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di tagliare il suo stipendio.

In particolare, ha fatto richiesta di ridurre il suo assegno personale, come stabilito per legge, nella misura pari al trattamento pensionistico che riceve dall’Inps per i suoi anni lavorativi da docente universitario.

Dal comunicato del Quirinale si calcola quindi, che la somma annuale di 239.182 euro normalmente percepita, venga ridotta di 60 mila euro lordi, arrivando annualmente a 179.835,84 euro. Non solo la riduzione dello stipendio, ma Mattarella avrebbe confermato di rinunciare per i prossimi sette anni da Presidente della Repubblica, all’adeguamento previsto dall’Istat che avrebbe portato ad un aumento di 16 mila euro del suo stipendio. Infine, il Comunicato del Quirinale riporta anche che lo stesso Presidente, ha deciso di non percepire ne ora e neanche in futuro il pagamento del vitalizio da ex Parlamentare.

