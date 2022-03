In arrivo circa 800 mila profughi di guerra: Il piano del Governo

Dopo una settimana dell’invasione russa in Ucraina, in Italia sono già arrivati circa 2mila profughi tra Trieste e altri punti di accesso del confine terrestre nord est dell’Italia.

Secondo le previsioni, potrebbero arrivare circa 800 mila i profughi che scappano dalla guerra scatenata dalla Russia. Nonostante il piano del Viminale attualmente si dimostri insufficiente per fronteggiare l’emergenza, le ultime notizie del Ministero parlano di circa 13 mila posti a disposizione. Di questi, 8.000 nella rete di accoglienza diffusa sul territorio e altri 5.000 nei centri di accoglienza straordinaria.

Viene inoltre, considerato che in Italia vivono e lavorano stabilmente molti cittadini ucraini, anche per questo molti profughi in fuga potrebbero organizzarsi autonomamente con parenti ed amici.

Nel frattempo, ai Prefetti è stata consegnata una comunicazione dal Quirinale, per effettuare una prima identificazione delle strutture disponibili ad accogliere profughi, come hotel e ostelli.

Per tutti coloro che sono fuggiti dalla guerra, l’Italia assegnerà lo status di rifugiato per un anno, eventualmente rinnovabile, come previsto dalla direttiva che sarà probabilmente approvata da Bruxelles.

Con l’arrivo dei profughi si pone anche un problema che potrebbe determinare una ripresa dell’incremento dei contagi. Sul tema, le indicazioni che arrivano dal Ministero della salute è quello di osservare i giorni di quaranta e sottoporsi a vaccini e tamponi.

