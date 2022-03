Frode patenti: sono 111 in tutto gli africani denunciati a Trento. 3 da fuori regione

Nei giorni scorsi la Polizia, nell’ambito dell’indagine denominata “Operazione GEMINI” condotta dalla Procura di Trento, ha dato esecuzione a oltre 70 sequestri di patenti di guida ottenute illecitamente da cittadini di nazionalità ghanese/nigeriana.

L’attività d’indagine, iniziata dalla Polizia Stradale nell’aprile del 2020 e sviluppata per oltre un anno, ha permesso di svelare una rete nazionale, posta in essere da cittadini extracomunitari, i quali al fine di ottenere il titolo abilitativo alla guida italiano, anziché sostenere di persona gli esami previsti, si facevano sostituire illegittimamente da connazionali aventi tratti somatici similari e adeguatamente preparati per superare le prove obbligatorie.

Gli impostori, ovviamente dietro compenso, venivano ammessi alle sessioni esibendo documenti identificativi falsificati e attribuibili ai candidati, preventivamente alterati con la foto raffigurante il volto del reale partecipante all’esame in luogo di quella originale, inducendo così in errore gli esaminatori degli Uffici Motorizzazione Civile i quali, ingannati, certificavano indebitamente l’idoneità, emettendo una patente di guida intestata con il nominativo del candidato, ma sulla quale era riportata la fotografia del soggetto che invece aveva sostenuto di fatto illecitamente le prove.

In alcuni casi poi, conseguito il documento abilitativo, gli effettivi titolari ne denunciavano falsamente lo smarrimento, presentando nella circostanza agli uffici di polizia un modulo di richiesta duplicato con allegata la fotografia “reale” ed ottenendo così, automaticamente, l’emissione in loro favore di una patente di guida a tutti gli effetti regolare, sia per il nominativo indicato, sia per l’immagine del volto riportata.

In altre circostanze invece, gli intestatari, non si preoccupavano nemmeno di ottenere il duplicato, considerata la effettiva notevole somiglianza con il sostituto.

Sulle strade italiane andavano poi a circolare veicoli condotti da soggetti che, seppur titolari di autorizzazione alla guida di fatto “genuina”, ignoravano le essenziali regole stradali non avendo mai sostenuto gli esami obbligatori ed essendo, quindi, privi dei requisiti necessari per la conduzione di un veicolo: al riguardo è stato, infatti, accertato che molti dei soggetti individuati, una volta ottenuta illecitamente la patente di guida, si rendevano responsabili di incidenti stradali.

L’inchiesta, portata a conclusione grazie anche alla proficua collaborazione con il locale Servizio Motorizzazione Civile della Provincia Autonoma, ha permesso di denunciare ben 111 candidati sempre di nazionalità ghanese e nigeriana che avevano ottenuto in tal modo la patente di guida italiana, nonché di identificare e denunciare i 3 impostori dimoranti nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bergamo che si erano presentati in sostituzione degli interessati muniti di falsi documenti identificativi e avevano sostenuto al loro posto gli esami di guida.

A seguito delle operazioni di perquisizione domiciliare eseguite nei confronti dei sostituti, di cui uno era stato colto in flagranza di reato e arrestato durante un esame presso la Motorizzazione Civile di Trento, venivano analizzati i computer e i telefoni sequestrati.

Presso le abitazioni sono state rinvenute inoltre numerose fototessere, timbri per alterare certificati medici, documenti identificativi e altro materiale necessario alle falsificazioni.

Si riporta un esempio di come, a seguito di alcuni “file” immagine rinvenuti dall’attività di analisi di un telefono cellulare in sequestro, l’impostore, tramite un’applicazione telefonica denominata “FACE PASTE”, alterava una fototessera di un candidato con il proprio volto, al fine di applicarla poi ai documenti identificativi e all’istanza da inoltrare agli Uffici della Motorizzazione Civile.