Domenica gratis al museo: si replica l’8 marzo per la Giornata della donna

Torna l’iniziativa dell’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei castelli provinciali.

Per questo 6 marzo sono tante le iniziative sul territorio: a Trento si possono visitare MUSE, Buonconsiglio, Palazzo delle Albere, Galleria Civica, Museo Caproni e S.A.S.S., lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, sotto piazza Cesare Battisti. A Rovereto vi sono Mart e Casa Depero; a San Michele all’Adige il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.

Accesso libero anche a Castel Beseno, Castel Thun e Castel Stenico. E per l’8 marzo la Provincia ha fatto proprie le ulteriori indicazioni del Ministero della Cultura per offrire l’ingresso gratuito a tutte le donne.

“Anche a marzo torna l’iniziativa promossa dal Ministero, al quale la Provincia ha subito aderito appena le condizioni della pandemia lo hanno consentito; dopo la prima apertura gratuita del 6 febbraio, domenica prossima i luoghi della cultura provinciali saranno aperti liberamente, un’operazione che riscuote sempre un elevato gradimento come testimoniano i tanti ‘sold out’ dei nostri musei trentini“, sono state queste le parole dell’assessore Bisesti.

Posti esauriti al MUSE – Museo delle Scienze, dove è allestita la mostra “2050: come ci arriviamo? Mobilità sostenibile, più pulita, più veloce, più sicura e per tutti” e “Il dilemma dell’altruismo: A cosa serve l’altruismo in natura?“. Completano la visita le mostre a Palazzo delle Albere “Il Viaggio Meraviglioso tra scienza e filosofia” e “Selvatici e salvifici. Gli animali di Mario Rigoni Stern“.

Al Castello del Buonconsiglio oltre alle collezioni museali è in corso la mostra “D’azzurro rosso e argento. Il linguaggio dell’araldica” e “lo stipo dei Walkenstein“. Per evitare assembramenti, l’accesso al museo è garantito a un numero definito di visitatori per fascia oraria, variabile per sede, pertanto è consigliata la prenotazione.

Già “sold out” anche il Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto che ospita le mostre dedicate a Canova e Depero, a cui si aggiungono i Focus espositivi, Le Collezioni del primo ’900 e la mostra su Depero nella sua Casa d’Arte, mentre la Galleria Civica è chiusa per riallestimento fino al 12 marzo.

Ingresso gratuito anche al S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto piazza Cesare Battisti, che conserva le vestigia dell’antica Tridentum. Per gettare uno sguardo sulla vita quotidiana della città romana di duemila anni fa i Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali propongono alle ore 14.30 e alle ore 16 “Alla scoperta di Tridentum”, una visita guidata al sito e alla mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente al numero 0461 230171. L’area archeologica ospita inoltre, dal 4 al 9 marzo, la mostra fotografica “Donne di terre estreme” di Caterina Borgato, a cura di FIDAPA – Sezione di Trento.

All’iniziativa aderisce anche il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni: oltre alla rinnovata esposizione permanente dedicata alla storia dell’aeronautica italiana, è possibile visitare la mostra “Dalle ali alle ruote. Il Capriolo: epopea di una moto trentina (1951-1962)”, la cui apertura è stata prorogata fino al 3 luglio 2022.

Al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina vi sono la collezione permanente e le due mostre “Forest Frame. La foresta tra sogno e realtà”, con le fotografie di Maurizio Galimberti e “Con il filo e con l’ago. Storie ritrovate di maglie, vestiti, ricami”; inoltre il Museo ha integrato l’iniziativa e per tutto il 2022 propone l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese.

INFO – Alcuni degli ingressi sono soggetti a prenotazione, per informazioni visitare i siti dei singoli musei.

È necessario il green pass rafforzato ad esclusione dei bambini di età inferiore a 12 anni e le persone in possesso di certificato medico di esenzione.