Coronavirus: un decesso oggi in Trentino, 334 nuovi casi, restano stabili i ricoveri in ospedale

Un nuovo decesso per Covid-19 si registra purtroppo in Trentino: ne dà conto il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in Trentino.

Si tratta di un uomo, ultra 60enne, deceduto in ospedale, vaccinato ma con patologie pregresse. Oggi risultano poi 334 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici: 11 casi sono risultati positivi al molecolare (su 255 test effettuati) e i restanti 323 all’antigenico (su 3.739 test effettuati).

I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Negli ospedali restano 50 le persone ricoverate, di cui 4 (-1 sul bollettino di 24 ore prima) in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri a fronte di 7 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede: 15 nuovi casi tra 0-2 anni, 11 tra 3-5 anni, 29 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni, 16 tra 14-18 anni, 88 tra 19-39 anni, 96 tra 40-59 anni, 30 tra 60-69 anni, 20 tra 70-79 anni e, 22 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.188.136, di cui 424.240 seconde dosi e 314.507 terze dosi.

I casi attivi sono 3.184 (+36). Infine, 301 nuovi guariti portano il totale a 135.198.

