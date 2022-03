Brand attratti dal Metaverso: la svolta NFT di Dolce&Gabbana

Negli ultimi vent’anni anni si è assistito a una vera rivoluzione digitale che ha cambiato in breve tempo le nostre abitudini socio-economiche: la corsa al virtuale ha interessato tutti i segmenti della popolazione e ogni ambito della società, coinvolgendo progressivamente anche il settore della finanza.

Criptovalute: l’esplosione digitale del non-fungible token – Concomitante alla rivoluzione del cyberspazio vi è anche l’innovazione del vocabolario internazionale, con l’inserimento di nuove entrate lessicali come “blockchain” e “criptovaluta”, due mondi strettamente interconnessi. La fine del 2021 e l’inizio del 2022 è stata poi marcata dall’esplosione delle NFT, neologismo che ha come referente una particolare tipologia di certificazione. Capiamo meglio cosa sono e che valore hanno.

A differenza delle criptomonete tradizionali, le NFT sono token per definizione “non fungibili”: la loro caratteristica più evidente riguarda la loro qualità di non essere riproducibili o modificabili.

Questa discriminante non è tuttavia sinonimo di inutilità d’utilizzo. Al contrario, le NFT possono essere declinate in diversi modi, specialmente nel mondo dell’arte e della moda; ma prima di offrire un valido esempio è bene dipingere un quadro esaustivo delle NFT e delle loro potenzialità.

Anzitutto si evidenzia che “non fungible token” è un certificato che stabilisce l’atto di proprietà, oltre al certificato di autenticità di un bene unico al mondo, fisico o digitale non importa. Il riconoscimento dell’asset si convalida e concretizza, o meglio digitalizza, nel meccanismo del mining all’interno del sistema decentralizzato della blockchain.

Il mercato globale delle NFT è in costante crescita, argomento su cui, per i più appassionati e curiosi, è possibile trovare diverse guide online che permettono di comprenderne meglio la natura ed il funzionamento.

L’esplosione delle NFT è scoppiata nel 2021: solo in quella data il mercato di tale prodotto avrebbe generato un giro d’affari internazionale di oltre 25 miliardi di dollari in crypto (prevalentemente Ethereum). Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui: quest’anno si prevede che, concomitante allo sviluppo del Metaverso lanciato da Zuckerberg e la partecipazione a tale progetto da parte di numerose aziende, tale segmento di mercato taglierà una fetta ancor più consistente.

Digitalizzazione e alta moda: la svolta NFT di Dolce&Gabbana – L’interesse per NFT e il mercato di riferimento non coinvolge solo privati, ma soprattutto artisti e aziende, in particolare i grandi brand e le case di alta moda. Un esempio evidente è il caso di Dolce&Gabbana e dell’asta milionaria in merito alla nuova collezione Genesi-Nft.

Si parla di ben nove creazioni uniche ed assolutamente esclusive, battute all’asta per circa 6 milioni di dollari, per una stima ufficiale di circa 1885,73 Ethereum. Il maestoso progetto, che ha avuto effetti positivi e vantaggiosi per collezionisti di entrambi i mondi (fisico e Metaverso), è stato anche il primo a essere mai stato realizzato.

La sua digitalizzazione ha giovato della collaborazione tra la nota casa di moda e la UNXD, una delle più importanti case d’asta al mondo specializzata nella vendita nel mercato digitale di opere di lusso, alimentato da Polygon Network. Sono senza alcun dubbio le creazioni “digital” più complesse che siano mai state realizzate fino ad oggi.

La corsa alle NFT è solo una tendenza o è destinata ad avere un futuro? Con tutta probabilità si continuerà a discuterne a lungo. Detto ciò, vi sono ancora tematiche da approfondire e da chiarire, soprattutto per quanto riguarda la regolamentazione di tale mercato.