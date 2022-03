Avio si prepara ad accogliere i profughi ucraini

Avio si prepara ad accogliere i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Il primo passo l’ha fatto il sindaco Ivano Fracchetti a nemmeno 24 ore dall’approvazione all’unanimità in consiglio comunale della mozione che, oltre alla condanna dell’ invasione russa e all’auspicio che si arrivi ad una soluzione diplomatica del conflitto, impegna l’amministrazione comunale ad attivarsi per l’aiuto e l’accoglienza di profughi ucraini.

Il sindaco ha ricevuto la telefonata di un amico di Rovereto che chiedeva la possibilità di ospitare parenti di sua moglie ucraina che stanno fuggendo dal Paese in guerra. “Mi sono attivato immediatamente – spiega Fracchetti – ed ho chiamato il parroco don Luigi Amadori. Senza esitazione ha messo subito a disposizione le canoniche libere, quella di Sabbionara in primis ma probabilmente anche quella di Vo’ e Borghetto previa ricognizione del loro stato”.

Un ulteriore intervento il sindaco lo ha fatto con la presidente di Itea Francesca Gerosa: “Anche in questo caso la risposta è stata positiva. A Vo’ Sinistro e a Borghetto ci sono 4-5 appartamenti sfitti che, come mi ha riferito la presidente, potrebbero rientrare in un piano provinciale di accoglienza dei profughi ucraini in Trentino. Come amministrazione comunale – conclude il sindaco – continueremo ad attivarci per favorire e stimolare iniziative di solidarietà e di ospitalità di chi è costretto a lasciare la propria casa e i propri affetti”.

Pubblicità Pubblicità