A fuoco una canna fumaria, il rapido intervento dei vigili del fuoco contiene i danni

Allarme nel primo pomeriggio di oggi giovedì 03 marzo pochi minuti prima delle 12: 45 per un incendio alla canna fumaria di un’abitazione nella zona sportiva della frazione del capoluogo Cadine

L’allarme è stato lanciato dopo che dal camino della casa hanno iniziato ad uscire delle fiamme e del fumo.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Cadine con il supporto dei colleghi di Sopramonte, e l’autoscala dei vigili del fuoco permanenti di Trento, che ha aiutato gli stessi vigili a salire e operare agevolmente sul tetto.

Gli uomini della protezione civile in poco tempo sono riusciti a spegnere il fuoco nel camino prima che potesse colpire l’isolazione del tetto, e con l’apposita termo camera hanno controllato e bonificato per bene l’intera canna fumaria mettendo in sicurezza dell’intera zona.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni e fortunatamente non si segnalano danni alle persone e alle altre case vicine.

