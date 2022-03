Vandali in Clarina, Ianeselli: “Intensificata la sorveglianza. Chi ha visto qualcosa parli”

“Altri due cassonetti sono stati incendiati questa notte nel quartiere della Clarina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, insieme alla polizia di Stato, stanno indagando sulla sequela di atti vandalici di questi ultimi giorni.

Il questore, con cui ho parlato stamattina, mi ha assicurato che sarà intensificata la sorveglianza in modo da prevenire altri episodi e da individuare quanto prima i piromani– Queste le dichiarazioni del Sindaco di Trento Franco Ianeselli che ha espresso il suo parere in merito agli ultimi atti di vandalismo successi in città nei giorni scorsi.

Era stato appiccato il fuoco ad alcuni cassonetti nelle prime ore del mattino di ieri martedì 1 marzo nel quartiere Clarina a Trento sud. L’incendio aveva danneggiato seriamente anche il supermercato Conad lì vicino.

Lo stesso episodio, anche se molto meno grave, è avvenuto verso le 2 del mattino di oggi. Dei vandali hanno appiccato ancora il fuoco ad altri due cassonetti sempre in Clarina.

Le parole del sindaco sono state molto dure nei confronti dei colpevoli dell’atto: ” Certo è che non si tratta né di una ragazzata né di una bravata.

Per rendersene conto, basta dare un’occhiata al supermercato incendiato due notti fa: ieri, quando ho incontrato il titolare, ho visto vetrine infrante, chili e chili di prodotti da buttare, pareti da ridipingere, scaffali da ripulire.

E poteva andare molto peggio, perché solo una serie di coincidenze fortunate ha evitato la tragedia.

Chi avesse visto qualcosa o potesse dare informazioni utili, contatti le forze dell’ordine. È importante per mettere fine prima possibile a questi raid insensati e pericolosi”.