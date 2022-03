Ucraina, La Gran Bretagna frena: “Fermare i jet russi in attacco? E’ rischio Guerra nucleare”

L’Europa non applicherà, o almeno non a breve, la cosiddetta ‘no fly zone‘ (area di limitazione dei voli) per fermare i bombardamenti in Ucraina da parte delle milizie russe.

Lo conferma ministro della Difesa britannico Ben Wallace, secondo il quale la scelta di chiudere lo spazio aereo ucraino e di intervenire sull’attacco di Mosca porterebbe direttamente allo scoppio ufficiale della Terza Guerra Mondiale.

“La Nato non viene a Kiev perché ha paura ma la Guerra mondiale è già iniziata“, ha detto una giornalista ucraina rivolgendosi a Wallace durante una conferenza stampa in Polonia.

Il segretario di Stato ha risposto quindi risposto giustificando la scelta del premier Boris Johnson di non fermare i jet russi in attacco bellico. “La Russia possiede le armi nucleari e non conosce limiti – ha spiegato – . Si potrebbe assistere a un’escalation che noi invece vogliamo evitare“.

In caso di intervento di uno dei paesi dell’Alleanza atlantica scatterebbe l’articolo 5 del trattato internazionale che obbligherebbe tutti e 30 gli stati membri ad entrare nel conflitto. «Non metterò a rischio il resto dell’Europa innescando una potenziale guerra in tutto il continente», ha aggiunto Wallace.

A sostenere la tesi del non intervento immediato anche l’ex generale della Nato Adrian Bradshaw. «Non siamo ai tempi del conflitto iracheno – ha commentato – siamo di fronte ad una lotta tra le forze della Nato e le forze della Russia su tutti i fronti: in mare come a terra, nell’aria, nel settore dell’informazione e persino dello spazio e del cyberspazio“.

