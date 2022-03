Trento, ennesimo raid in Clarina: altri due cassonetti in fiamme

Colpiscono ancora i vandali in Clarina a Trento. Dopo l’incendio che ieri ha portato all’esplosione delle vetrine del Conad di via Gramsci, danneggiando alcuni locali e il banco gastronomia, gli ignoti definiti dal Sindaco di Trento, Ianeselli come “Un manipolo di persone che mette a repentaglio l’incolumità dei cittadini”, tornano con un danno fortunatamente meno elevato.

Oggi, giovedì 2 marzo alle 2 del mattino, sono stati dati alle fiamme altri due cassonetti nello stesso quartiere, uno in via Gramsci sull’incrocio di via Einaudi e l’altro in via Marsala.

Sul posto il rapido intervento dei vigili del fuoco permanente di Trento hanno permesso di controllare le fiamme, evitando ulteriori danni.

Pubblicità Pubblicità