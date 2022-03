Spaventoso rogo con esplosioni al colorificio Casati, morto 57 enne e danni ingentissimi

È uno scenario apocalittico quello che è apparso agli occhi dei primi testimoni arrivati sul posto dopo il violentissimo incendio che si è sviluppato nel veronese all’ interno del colorificio Casati ubicato tra gli abitati di Poiano e Quinto nella zona artigianale in Valpantena nella valle che da Verona sale verso la Lessinia nella parte est della città di Verona.

L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri martedì 01 Marzo intorno alle 16:00 e sarebbe partito dall’interno dello stabilimento che produce vernici e solventi per poi propagarsi molto velocemente a tutto il resto della struttura.

Dopo alcune esplosioni una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo visibile anche a chilometri a distanza.

Pubblicità Pubblicità

Immediato l’arrivo sul posto di diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona con 21 unità che hanno iniziato immediatamente a operare e, visto l’entità dell’incendio, sono stati fatti intervenire rinforzi da altri comandi Vicenza, Rovigo, Venezia,Treviso, Mantova. Sul posto sono arrivati una cinquantina di uomini con 5 autobotti, tra cui 3 chilolitri con 2 carri schiuma, 2 autoscale un carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) tutti impegnati nel circoscrivere le fiamme divampate nella zona di produzione.

Le operazioni sono state coordinate dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Verona ing Luigi Giudice. Tutti i dipendenti e operai si sono precipitati fuori dal capannone e sono stati portati nel vicino vivaio Verde Valle dove sono stati fatti riparare dal freddo e rifocillati.

Durante l’appello di evacuazione dei presenti è risultato disperso un operaio 58 enne italiano residente a Verona. I vigili del fuoco solo dopo le 17 hanno ritrovato la persona dispersa senza vita all’interno dello stabilimento.

Pubblicità Pubblicità



Per agevolare le operazioni l’intera zona tra Poiano e Quinto e stata interdetta al traffico con la polizia locale di Verona impegnata a gestire le operazioni col comandante Luigi Altamura e solo dopo le 19 la zona e stata riaperta. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri del radiomobile di Verona.

Il sindaco di Verona Federico Sboarina, preso atto dela gravità della situazione, ha firmato l’ordinanza che obbliga a mantenere le finestre chiuse entro un chilometro dal luogo dell’incidente. Inoltre, in via precauzionale e in attesa delle analisi da parte di ARPAV, anche la popolazione residente nelle zone limitrofe, anche se oltre un chilometro da Quinto viene invitata a rispettare tale indicazione.

Solo dopo le 19 l’incendio e stato messo sotto controllo e relativamente domato ma le temperature ancora alte non permettono di abbassare il livello di guardia, vista la presenza di sostanze chimiche come solventi, le operazioni sono andate avanti tutta la notte e andranno avenati anche nella giornata odierna. Nelle prossime ore interverranno sul posto il personale del N.I.A.T. (Nuclei Investigativi Antincendi Territoriali,) per stabilire e indagare le cause del rogo, cosi come i funzionari dei vigili del fuoco e i carabinieri. (clicca qui per vedere il video integrale dell’intervento dei vigili del fuoco)