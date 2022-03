“Putin nasconde la famiglia in bunker siberiano”. Le frasi shock del politologo Solovey: “E’ malato”

Si troverebbe nelle montagne dell’Altaj, nella profonda Siberia, la piccola città sotterranea super hi- tech dove il presidente russo Vladimir Putin avrebbe nascosto la famiglia e le persone a lui più vicine in previsione dello scoppio di una guerra nucleare.

Lo ha rivelato al quotidiano britannico Daily Mail il politologo ed ex professore al Moscow State Institute of International Relations (Mgimo), Valery Solovey.

Della presunta esistenza di questo luogo sotterraneo progettato e costruito una decina di anni fa si vocifera da tempo, ma la conferma ufficiale non è mai arrivata.

Si tratterebbe di quella che in superficie sembrerebbe una casa di montagna costruita dal colosso energetico Gazprom nel distretto di Ongudaysky, una regione al confine con Mongolia, Cina e Kazakistan. La struttura sarebbe dotata di punti di ventilazione nei terreni e una linea ad alta tensione collegata a una sottostazione ultramoderna da 110 kilovolt.

Dalle dichiarazioni di Solovey non emerge tuttavia il dettaglio più importante, ovvero quali siano preciamente i familiari che si troverebbero al riparo nel bunker iper blindato siberiano.

Ufficialmente il leader ha due figlie adulte: Maria Vorontsova, 36 anni, una genetista, e Katerina Tikhonova, 35 anni, una ballerina diventata matematica.

Ci sarebbe poi una figlia segreta di nome Luiza Rozova, un’ereditiera di 18 anni nota anche come Elizaveta Krivonogikh, che Putin avrebbe avuto da una precedente relazione con l’ex domestica, al 45enne Svetlana Krivonogikh.

Quest’ultima si sarebbe poi diventata multimilionaria e co-proprietaria di un’importante banca russa. Il tutto è stato tuttavia smentito categoricamente. E sarebbe stato ancora lo stesso Solovey a rivelare la storia tra lo zar e la ginnasta Alina Kabaeva, 38 enne ex campionessa olimpica. La donna, secondo l’ex accademico, sarebbe addirittura la sposa segreta di Putin.

“Putin è malato e ha trasferito la famiglia in un bunker in Siberia“, sarebbe stata la frase shock pronunciata dal 61enne politologo russo divenuto celebre anche per avere affermato che il capo del Cremlino soffrirebbe di problemi medici e che avrebbe partecipato in passato a riti sciamanici insieme al ministro della Difesa Sergey Shoigu.

In seguito alle sue (bizzarre?) esternazioni le autorità della Russia – a quanto afferma il Daily Mail – hanno dato ordine di perquisire la sua abitazione. In seguito è stato interrogato per 7 ore. Solovey è stato successivamente rilasciato ma il caso non è chiuso.