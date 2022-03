Novavax: poco entusiasmo per le prenotazioni. Solo 93 nelle ultime ore in Trentino

L’apertura degli appuntamenti per l’inoculazione del nuovo vaccino ‘proteico’ Novavax, partiti alle 12 di ieri (1 marzo) in tutto il Trentino, avrebbero fatto sperare in numeri significativi data la formula ‘tradizionale’ e più rassicurante rispetto ai vaccini cosiddetti ‘ad mRNA’ come Pfizer o Moderna.

Come ormai noto, mentre i precedenti sieri a mRNA producevano in una fase successiva la proteina Spike per la stimolazione degli anticorpi, questo nuovo tipo la inietta direttamente.

Gli effetti collaterali del ‘proteico ricombinante’ sarebbero analoghi a quelli degli altri vaccini.

Questa tipologia, riservata esclusivamente ai non immunizzati e più in generale a chi deve completare il primo ciclo di vaccinazione, pretendeva forse con troppo ottimismo di allettare la nutrita schiera di incerti e di ‘No vax’ che finora si sono rifiutati di sottoporsi all’iniezione.

Cosa che non è successa. Per un calcolo completo delle statistiche di adesione, bisogna anche calcolare l’esclusione dalla possibilità di accedere all’immunizzazione con questa formula tutti coloro che hanno bisogno della terza e della quarta dose.

Da mezzogiorno dunque, ora dell’apertura e fino alle 19, i trentini che hanno prenotato un vaccino Novavax erano appena 93. Nella giornata di ieri e da inizio pandemia sono invece 1.185.754 le dosi distribuite di cui 423.818 seconde e 312.643 terze dosi.

