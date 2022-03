“Museo e scuola: quale comunicazione?”, le proposte di successo del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Come cambia la didattica museale in tempo di pandemia da Covid-19? L’incontro “Museo e scuola: quale comunicazione?” organizzato a Fagagna in Friuli Venezia Giulia, per sabato 5 marzo, risponderà a questa e ad altre domande.

Le nuove efficaci proposte del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina ripensate proprio dopo la pandemia, saranno illustrate ai partecipanti dell’incontro dalla responsabile dei Servizi educativi del Museo, Daniela Finardi e dall’educatrice museale Stefania Dallatorre. L’appuntamento “Museo e scuola: quale comunicazione?” è organizzato dal Museo della vita contadina “Cjase Cocèl” di Fagagna, vicino a Udine, in collaborazione con l’Ecomuseo della gente di Collina “Il Cavalîr” dell’Erpac – Ente Regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

In tempo di Covid-19, l’offerta didattica del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è stata ripensata e si è arricchita di nuovi percorsi educativi in modalità DAD (didattica a distanza), ma ha anche portato i contenuti e gli oggetti del Museo direttamente a scuola. Alcuni percorsi didattici sono stati riconsiderati per esser proposti attraverso l’uso di dispositivo elettronico: le nuove modalità permettono la visita delle sale del Museo anche attraverso un device (dispositivo elettronico) e offrono una bella esperienza, che, seppur virtuale, permette a bambine/i, ragazze/i di essere coinvolti quasi come fossero realmente al Museo. I percorsi didattici proposti dall’offerta educativa denominata “Il Museo va a scuola” sono stati rivisti adattandoli alle esigenze dell’esperienza in classe.

Pubblicità Pubblicità

L’anno scolastico in corso sta dimostrando che queste due nuove modalità di didattica museale si sono ben integrate con quella tradizionale che prevede le classi presenti direttamente al Museo. Quest’ultimo modo resta comunque il migliore per vivere pienamente l’esperienza didattica e fruire del contatto diretto con gli oggetti e i laboratori pratici.

Oltre alle rappresentanti dei Servizi educativi del Museo di San Michele all’incontro di sabato 5 marzo interverranno Marco Bertoldi dell’Istituto Comprensivo Pagnacco- Martignacco, Lorella Gosparini dell’Istituto Comprensivo di Fagagna, Mariarita Ricchizzi del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine. Concluderà i lavori il prof. Davide Zoletto dell’Università degli Studi di Udine.

Per partecipare alla giornata di confronti proposta dall’incontro “Museo e scuola: quale comunicazione” è necessario iscriversi: https://forms.gle/KmV9tGC6BFeRtS9EA e sarà possibile seguire gli interventi in streaming o in presenza, se in possesso del Green pass rafforzato, nella Sala Consiliare del Comune di Fagagna

Pubblicità Pubblicità