Milo Manara firma il manifesto del Trento Film Festival

In occasione della settantesima edizione (29 aprile – 8 maggio 2022), il Trento Film Festival ha deciso di tornare indietro per guardare avanti, chiedendo a Milo Manara, uno dei più grandi fumettisti e illustratori italiani, di ritornare al Festival da assoluto protagonista, dopo il manifesto ingiustamente rifiutato nel 1997.

“Chiudiamo una pagina rimasta aperta e raccontiamo la cultura di montagna del nostro tempo, tra paura e speranza”, così il presidente del Festival Mauro Leveghi. Oggi durante la conferenza stampa sono stati presentati a Trento il Manifesto e alcune anticipazioni del programma cinematografico.

Dal 7 marzo tornano a Trento gli “Avvicinamenti”, rassegna che accompagnerà il pubblico verso un’edizione speciale del Festival. Sei i film in programma, tutti in anteprima, in diverse sale e spazi della città; il primo film in programma, è “The Alpinist. Uno spirito libero“.

“Destinazione… Futuro” è poi la speciale sezione del Festival che quest’anno propone un viaggio nel tempo, tra grandi classici della fantascienza e appuntamenti per avventurarsi nei misteri del cosmo.

In programma infine anche un omaggio a Luc Moullet, cineasta e montagnard francese protagonista della Nouvelle Vague, a sessant’anni dalla sua visita a Trento e da uno storico articolo sui Cahiers du cinéma: Moullet sarà presente al Festival dal 3 al 6 maggio per incontrare il pubblico e presentare i suoi film. Info: https://trentofestival.it/

