Manifestazione giovani agricoltori: in piazza contro la guerra e l’aumento dei prezzi

Questa mattina, mercoledì 2 marzo, i giovani agricoltori si sono riuniti in piazza a Verona per una manifestazione contro l’aumento dei prezzi, ma anche contro la guerra in Ucraina. Guerra che ora rischi di bloccare l’esportazione del grano che insieme a quello russo rappresenta un terzo del commercio mondiale.

I prezzi salgono e il grano tenero è passato da 220 euro nel 2021, raggiungendo 320 euro a tonnellata durante quest’anno, quello duro invece è arrivato fino a 500 euro nel 2022.

Ma anche il mais, fondamentale per gli allevamenti, in questo momento, da 230 fino è arrivato a toccare i 290 euro. Un’impennata dei prezzi che mette in seria crisi l’intero settore agroalimentare sulla quale pesano anche gli aumenti smisurati dei prezzi dell’energia.

Fattori che insieme, potrebbero forzatamente portare nei prossimi mesi ad aumenti anche sui prodotti degli scaffali nei supermercati, come pane e pasta.

Gli andamenti di carattere internazionale colpiscono i costi dell’energia e questo si va a ripercuotere direttamente sulle imprese agricole. Si stima che circa il 30% di queste, si potrebbe preparare a ridurre la produzione, con il forte rischio di dover pagare di più l’involucro che il cibo stesso. Con la manifestazione gli agricoltori chiedono lo sblocco dei fondi del PNRR per gli accordi di filiera, ma anche uno stop alla speculazione sui prezzi.

