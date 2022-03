Luoghi e servizi per la comunità: la Pro Loco di Giovo “interroga” i cittadini

Immaginare e progettare insieme alla collettività nuovi luoghi di incontro sul territorio, per rafforzare e valorizzare la presenza di spazi e servizi di crescita culturale, sociale e turistica del proprio paese.

È la proposta che la Pro Loco di Giovo sta portando avanti nell’ambito del progetto “Immaginazione Civica: immaginare e progettare nuovi luoghi di comunità” (realizzato con il sostegno di Svolta), cardine del quale è imparare ad ascoltare la comunità e costruire una progettualità partecipata.

UN INVITO ALLA POPOLAZIONE: COMPILARE UN BREVE QUESTIONARIO PER IMMAGINARE IL FUTURO DI GIOVO – A questo scopo, i volontari della Pro Loco si sono messi in ascolto dei loro compaesani: chiunque, per diversi motivi, vive il Comune di Giovo (per lavoro, famiglia, relazioni, amicizie, residenza..) è invitato a far sentire la propria voce compilando un breve questionario sui bisogni e le idee per migliorare il proprio spazio di vita.

Il questionario è scaricabile online a questo link: https://forms.gle/91smJvvD5zwDjYQQ9

Si trova anche in versione cartacea nei punti vendita della Famiglia Cooperativa nelle frazioni di Verla, Palù e Ville, alla Cassa Rurale e nella sala d’attesa degli ambulatori medici.

C’è tempo fino al 10 marzo per lasciare la propria opinione circa il grado di soddisfazione nei diversi settori quali cultura, sport, divertimento e svago, turismo, sanità, trasporti, educazione, digitale, ristorazione. Ai compilatori viene anche chiesto di usare l’ immaginazione, provando a pensare come potrebbe essere il territorio di Giovo tra 20 anni.

Il questionario è solo il primo passo di un’analisi di contesto che sarà realizzata attraverso diversi strumenti di dialogo ed ascolto con il territorio.

IL PROGETTO – La Pro Loco di Giovo è conosciuta al grande pubblico per la sua Festa dell’Uva, evento che si tiene a Verla di Giovo dal 1958 e che coinvolge le associazioni del territorio contando sull’attivazione di 300 volontari.

Il consiglio direttivo della Pro Loco, giovane e rinnovato un anno fa, ha sentito negli scorsi mesi il bisogno, oltre che di dare continuità alle attività e di consolidare le relazioni già costruite dal precedente direttivo, anche di sviluppare nuove progettualità e di innovare la propria proposta.

Da qui l’idea del percorso formativo “Immaginazione Civica”, certamente impegnativo per i volontari ma che pone una nuova visione dell’attività dell’associazione.

Il percorso, intrapreso con Tommaso Beltrami – formatore e facilitatore in ambito di sviluppo turistico sostenibile e della valorizzazione dei beni culturali e naturali – vuole comprendere che ruolo può avere il Terzo Settore nel contribuire al rafforzamento dell’offerta culturale, turistica e di animazione di comunità, partendo dalla convinzione che ogni organizzazione, dalla più formale alla più informale, e ogni cittadino può contribuire alla crescita del territorio e può prendersi cura di chi lo abita.