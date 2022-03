La Marcia dei bruchi: parte da Borgo il cammino insieme ai giovani

“Chiamiamola Marcia dei bruchi. Cammineremo lentamente e, come i bruchi, ci trasformeremo in bellissime farfalle e così possiamo trasformare anche il mondo” (Giacomo, 9 anni).

Un’iniziativa regionale per sensibilizzare ai temi dei diritti umani, della giustizia, della pace, della transizione ecologica e della cittadinanza attiva; incoraggiare la riflessione fuori e dentro la classe; dare la parola e sostenere le iniziative dei giovani circa tali temi; favorire percorsi in cui i giovani si sentano protagonisti; instaurare sinergie tra le realtà scolastiche, istituzionali e associative locali.

Nata da un’idea di alcuni studenti di 2 licei di Bressanone che avevano espresso la volontà di organizzare un evento per coinvolgere e sensibilizzare tutta la loro città, le scuole e le istituzioni sul tema dei costi umani ed ambientali della tecnologia.

Pubblicità Pubblicità

Con l’adesione di alcune scuole del Trentino, l’idea si è trasformata da bruco a farfalla, spiccando poi il volo. È diventata questa una marcia con ben 15 comitati locali organizzativi: una bella metamorfosi. L’iniziativa coinvolgerà tantissime scuole di ogni grado di istruzione e migliaia di studenti di giovani in generale in tutto il Trentino-Alto Adige e si divide in due momenti: la camminata con la società civile e poi la camminata con le scuole.

Partecipano quindi tantissimi giovani: studenti con le loro scuole (elementari, medie e superiori), la Consulta degli Studenti di Trento e quello di Bolzano, oratori, scout, centri giovani, etc. In particolare, gli studenti, con l’aiuto dei loro docenti, si stanno confrontando sul tema, gli argomenti ed il messaggio veicolati dalla marcia.

Tale confronto dovrebbe portare a proposte, suggerimenti e richieste da sottoporre alle amministrazioni locali. La Marcia dei bruchi parte venerdì 4 marzo da Borgo Valsugana e si concluderà a Bressanone il 12 aprile, facendo tappa a Trento da sabato 19 a mercoledì 22 marzo.

Pubblicità Pubblicità