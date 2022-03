Donazioni in favore dell’emergenza in Ucraina, le modalità per fare i versamenti

La comunità trentina, che già in altre occasioni ha dimostrato la propria vicinanza a chi vive situazioni di bisogno, ha ora a disposizione uno strumento in più per offrire il suo aiuto.

Come annunciato, è stata attivata la possibilità di fare donazioni in favore dell’emergenza in Ucraina, per dare sostegno alla popolazione di quel paese che sta vivendo il dramma della guerra. Questa iniziativa si aggiunge agli interventi che in queste ore si stanno attivando, sia a livello nazionale che locale, anche attraverso la struttura della Protezione civile.

Le donazioni per l’Ucraina possono essere effettuate con le seguenti modalità: tramite il portale dei pagamenti Mypay

Pubblicità Pubblicità

– clicca sul link: https://mypay.provincia.tn.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=P_TN&codTipo=UCRAINA

– Inserisci i dati richiesti dal sistema. Dopo aver inserito tutti di dati richiesti, clicca su Aggiungi al carrello;

– Il sistema ti invia una mail con le istruzioni per proseguire con il pagamento: clicca sul link che trovi nella mail e arrivi alla pagina che riassume il pagamento dovuto a seguito della richiesta del servizio di tuo interesse.

Pubblicità Pubblicità



– Nella pagina di riepilogo trovi i dati del versamento.

– Ora puoi scegliere se:

A. stampare l’avviso che hai creato, relativo al pagamento del servizio richiesto, e pagare recandoti ad uno degli sportelli indicati o tramite CBILL

B. procedere con il pagamento online attraverso il portale mypay.provincia.tn.it

Questa modalità prevede il pagamento di una commissione in base al canale di pagamento utilizzato

2. tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, presso gli sportelli del Tesoriere UniCredit S.p.A. e delle Casse Rurali, specificando i seguenti codici:

CODICE FILIALE: 5079; CODICE ENTE: 400; CAUSALE: Donazioni per Ucraina. Questa modalità non prevede pagamento di commissioni.