Daniel Mendelssohn, i «Tre anelli»: la storia di tre vite geniali e randagie separate dal tempo

Daniel Mendelssohn è, per me e molti altri, visto il suo più che meritato successo, una garanzia. Dopo averci narrato le vicende della sua famiglia durante l’olocausto e averci portato con sé in un viaggio alla scoperta dei luoghi dell’Odissea e del proprio rapporto con il padre, ritorna in libreria con un altro gioiello.

In questo suo ultimo libro lo scrittore utilizza la “tecnica ad anello”. È un metodo di narrare questo, che se anche non siano del mestiere, conosciamo bene dalla nostra infanzia o precedenti letture.

È il ritornare ciclicamente al punto di partenza, utilizzando con maestria delle frasi che si rincorrono, come onde sul mare. Con questa tecnica è stata scritta l’Odissea, l’Ulisse di Joyce, e “alla Ricerca del tempo perduto” di Proust.

Il romanzo è diviso in tre parti e in queste pagine seguiamo i destini comuni di tre uomini separati dal tempo: Erich Auerbach scappato in Turchia dal nazismo, François Fénelon, arcivescovo francese del diciassettesimo secolo diventato famoso per aver scritto un seguito dell´Odissea, “Le avventure di Telemaco” che divenne uno dei libri più letti dell´epoca; e il romanziere tedesco W.G. Sebald autoesiliato in Inghilterra, come a volere espiare la colpa dei padri, e le cui storie raccontano l´esilio, la nostalgia e la separazione.

Attraverso queste vite Mendelssohn dispiega la sua capacità narrativa dando il meglio di sé attraverso questo continuo uso di disgressioni che ci riportano però a un punto di partenza comune. Un destino ricorrente in tutti gli uomini, come se forse fossero le nostre stesse vite legate a questa terra ad essere un anello infinito.

Questo concetto, della vita come anello, non è nuovo per i lettori della Recherche (opera per la quale lo stesso Mendelssohn sente di avere un debito filiale). Fulcro di questi sette libri che compongono un unico enorme romanzo è il paese di Combray e, in particolare, le due passeggiate che il Narratore compie regolarmente con la sua famiglia: una per i Guermantes e una che costeggia il giardino del vicino Swann. Ci vorrà una vita, fatta di continue disgressioni, per scoprire che queste due vie, credute sempre divise e inconciliabili, a tratti antitetiche, non sono che un unico grande anello.

Ci si potrebbe chiedere come mai siamo legati così tanto alle storie. Abbiamo iniziato a raccontarci leggende e avventure già nelle caverne, raccolti intorno ai fuochi, per sfuggire alla paura delle fiere e al buio della notte.

Ancora oggi, leggiamo e ci facciamo trasportare attraverso il Mare Egeo, seguendo le vicende di uomini forse mai esistiti, partiti con mille navi per andare a combattere sotto delle bianche mura per riportare indietro una moglie infedele.

E ancora, chi di noi non conosce la storia di un uomo, che apparentemente vorrebbe solo tornare a casa, sulla sua isola, da sua moglie e suo figlio e invece lo troviamo che piange su una spiaggia? Ma cosa sarebbe Ulisse senza il viaggio, senza il suo continuo ritorno al mare? Lo stesso Telemaco deve partire per una sua avventura, come fosse un Bildungsroman o uno studio all’estero, per poter tornare a casa e ritrovare un padre mai visto.

«Uno straniero arriva in una città sconosciuta dopo un lungo viaggio. Da qualche tempo è stato separato dalla sua famiglia; da qualche parte c’è una moglie, forse un figlio. Il percorso è stato travagliato, e lo straniero è stanco. Si ferma davanti all’edificio che diventerà la sua casa e poi comincia ad avvicinarsi». È questa la frase ricorrente che ci porta al nostro punto di partenza, siamo di nuovo qui, pronti a iniziare di nuovo il nostro viaggio di cui però non sappiamo la fine.