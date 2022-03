Casa della comunità di Nago l’efficientamento passa per il Pnrr

La giunta comunale di Nago – Torbole ha incaricato il perito industriale Diego Broilo (studio Progetta srl di Trento) di curare gli elaborati necessari a chiedere il contributo sul Pnrr per la ristrutturazione e riqualificazione energetica della Casa della comunità di Nago, che ospita biblioteca comunale e ambulatori medici oltre a servire da polo socio-culturale.

Si tratta di un immobile di pregio estetico, realizzato negli anni Ottanta, costruito in cemento armato e ferro. Già da tempo, l’amministrazione comunale stava valutando di intervenire e oggi può beneficiare del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), all’interno dell’Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”. La previsione di spesa è di 700 mila euro e l’incarico al professionista comporta una spesa di 21 mila euro.

Il sindaco Gianni Morandi spiega: «In questi mesi abbiamo fatto molte valutazioni sulle possibilità offerte dal Pnrr ma solo sui bandi usciti dal 2022 possiamo iniziare a chiedere i finanziamenti: quelli precedenti erano riservati a Comuni più grandi. Abbiamo comunque continuato a confrontarci con la Provincia e gli altri Comuni ed è chiaro che abbiamo un ruolo nel progetto della Ciclovia del Garda: finanziata col Pnrr vede in prima linea la Provincia, ma verrà gestita con deleghe ai singoli Comuni per le tratte di competenza. Altrettanto interessante è il tema della ferrovia.

Venendo all’investimento sulla Casa della comunità di Nago, faremo un intervento radicale. Il finanziamento non coprirà per intero i costi ma siamo pronti a intervenire con fondi comunali. Si lavorerà su tutta l’impiantistica interna: riscaldamento, raffrescamento, trattamento dell’aria, impianto audio – video; inoltre su serramenti, cappotto termico e tetto. La casa “soffre” molto soprattutto in estate, quando risulta molto calda, altrettanto, in inverno è poco efficiente per la tenuta termica.

L’edificio non ha vincoli ma ha un certo pregio architettonico. Risale agli anni Ottanta ed è opera dell’architetto Luigi de Bonetti, che lasciato una bella impronta sul nostro Comune ma anche al di fuori. Negli anni, gli interventi che si sono susseguiti non sono sempre stati coerenti e, dunque, si coglie l’occasione anche per una revisione estetica».

Morandi allarga il discorso: «Resteremo poi attenti alle altre opportunità del Pnrr. Ad esempio, già da tempo e prima di tali finanziamenti lavoriamo all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica; nella stessa direzione sono andati e andranno gli interventi sul territorio orientati a sostenere l’economia».

