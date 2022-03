Apple sospende tutte le vendite in Russia: “profondamente preoccupati dell’invasione”

La stretta intorno alla Russia da parte di molte realtà continua. Questa volta a chiudere i contatti con Mosca è Apple, accogliendo l’appello del vice prime ministro ucraino Fedrov.

Il colosso big tech attraverso un comunicato, ha informato di avere disabilitato il funzionamento di servizi come Apple pay e Apple Maps e rimosso le applicazioni di alcuni siti di informazione russa, come Sputnik News e RT News nei Paesi fuori dalla Russia.

Alla base della decisione, Apple ha spiegato di essere profondamente preoccupata dell’invasione, esprimendo profonda solidarietà nei confronti delle vittime ucraine. Oltre a sospendere la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia, come misura precauzionale per la sicurezza della popolazione ucraina, Apple potrebbe sospendere anche alcune funzioni di Apple Maps anche in Ucraina.

