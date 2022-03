Valdastico, ecco perchè conviene farla: «Meditate gente, meditate»

Egregio Direttore,

qualche giorno fa è apparsa la notizia che la “Valdastico” è colpita ed affondata. 17.000 veicoli / giorno in transito sono pochi. Mi vengono da fare due considerazioni: la prima di tipo ambientale e la seconda di tipo sociale.

Il percorso da Besenello alla zona dell’alto vicentino lungo la ipotetica Valdastico è di circa 40Km mentre lungo l’attuale percorso Besenello – Verona – Vicenza è di circa 80+65= 145 Km quindi si avrebbe un “risparmio” di circa 100 Km per ogni veicolo.

Quindi, 17,000 veicoli x 100 Km/1 = 1,700,000 Km (un milione e settecentomila chilometri) “risparmiati”. Non mi sembra poco.

Ora, considerando che anche i mezzi pesanti abbiano un consumo come un’automobile di media cilindrata, ossia possano percorrere circa 10 Km con un litro di combustibile, si avrebbe un “risparmio” di 1,700,000 Km / 10 Km/l = 170,000 litri = 170 m3 di combustibile, equivalente a più di tre autocisterne !!!

Se un certo giorno si verificassero tre “incidenti” lungo l’autostrada del Brennero e lungo la Serenissima per cui si avessero ad incendiare tre autocisterne di carburante, poniamo a Rovereto, ad Affi ed a Soave, e, per altri motivi, non fosse possibile domare questi incendi, si vedrebbero altrettante colonne di fumo levarsi in cielo… Pazienza.

Se lo stesso tipo di incidente si avesse a ripetere il giorno successivo, qualcuno chiederebbe le dimissioni dei comandanti dei Corpi dei Vigili del Fuoco di Trento, Verona, Vicenza……

Se lo stesso tipo di incidente si avesse a ripetere per il terzo giorno, qualcun altro chiederebbe le dimissioni degli Assessori all’ambiente del Trentino e del Veneto…

Se, poi, lo stesso tipo di incidente si avesse a ripetere per il quarto giorno, la folla ambientalista chiederebbe le dimissioni dei Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Trento, Verona e ….

Il fatto, però, che questo accada tutti i giorni dell’anno, pare che vada bene …

La seconda riflessione di tipo economico: 170,000 litri di carburante risparmiati ogni giorno sarebbero equivalenti, ai valori attuali di circa €.1,80/litro, ad oltre 300,000€/giorno equivalenti ad oltre 110milioni di €. Non pochi…

La terza considerazione, di tipo sociale, o meglio socioeconomico. Nello stato attuale di crisi economica, attivare un’opera pubblica di queste dimensioni, potrebbe portare lavoro per molte persone, Ditte, Imprese.

Certamente non risolverebbe i problemi congiunturali dell’intero Paese, ma seppure in un ambito limitato come il nostro, certo potrebbe dare una mano. Come diceva un certo Renzo Arbore, meditate, gente, meditate!

Albino Broz

