Ucraina: cosa vuole Putin? Cosa può fare l’Europa?

Mercoledì 2 marzo alle 16 al Palazzo di Sociologia, aula 20 (Trento – Via Verdi, 26).

Anche l’Università di Trento unisce la propria voce all’appello corale per fermare la guerra in Ucraina. Lo fa dal proprio sito attraverso il grido: «No war» e con il sostegno a iniziative di solidarietà.

Respingere la guerra, però, per l’Università di Trento significa anche chiedersi come si sia arrivati all’escalation della crisi ucraina, quale siano i reali obiettivi della strategia di Putin, quale possa essere il ruolo dell’Europa nel trovare soluzioni diplomatiche.

Pubblicità Pubblicità

Per questo il Centro di eccellenza Jean Monnet e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento hanno organizzato la tavola rotonda “Ukraine: What does Putin want? What can Europe do?”. L’incontro è per mercoledì 2 marzo alle 16 al Palazzo di Sociologia, aula 20 (Trento – Via Verdi, 26). Interverranno: Piotr Dutkiewicz (Carleton University), Francesco Giumelli (University of Groningen), Kateryna Pishchikova (University eCampus) e Vincent Della Sala (Università di Trento). Il dialogo sarà coordinato da Giuseppe Sciortino (Università di Trento). La tavola rotonda (interventi in inglese con discussione in inglese e italiano) si terrà in presenza e online.

Per partecipare in presenza è necessario il Green Pass rafforzato e, all’ingresso, si dovrà compilare il documento cartaceo di autodichiarazione del rispetto delle norme anti-Covid. Coloro che, invece, desiderano partecipare online possono registrarsi inviando un messaggio a: vincenzo.dellasala@unitn.it

Per ulteriori dettagli: Centro europeo di eccellenza Jean Monnet, 0461 283473-3224; centrojeanmonnet@unitn.it; www.cjm.unitn.it

Pubblicità Pubblicità