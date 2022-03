Sbarco in terra veronese per il Gruppo Arzberg Valle di Non

Un “approdo carnevalesco” per provare l’ebbrezza di navigare sull’Adige e per divertirsi in compagnia.

Nella giornata di sabato il Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non, accompagnato dal vicesindaco di Novella Gabriele Zadra, è sbarcato a Verona per il Carnevale organizzato dal Comitato Filippini.

Insieme agli altri gruppi storici partecipanti all’evento, la compagnia nonesa ha navigato sul fiume Adige a bordo di gommoni partiti da Porta Fura fino a giungere alla Dogana, dove il principe Reboano di Verona ha immerso le proprie mani nel fiume per il rito della purificazione.

Seguito dal re dello gnocco, dalle principali maschere del Carnevale storico, dalle autorità comunali e provinciali veronesi, nonché dal Gruppo Arzberg Valle di Non guidato dal vicesindaco Zadra che indossava il tricolore in rappresentanza del Comune di Novella, è poi partito in corteo per le vie della città.

Raggiante il presidente del Gruppo Arzberg Mirko Ceccato. «Questi eventi – commenta – favoriscono il tramandare e il conoscere le tradizioni di due realtà provenienti da territori diversi e con culture diverse, ma riuniti da un unico interesse: la storia e le proprie radici».

Il Comitato Filippini di Verona è infatti gemellato con il Gruppo storico Arzberg dal 2019 e annualmente vengono organizzati degli interscambi culturali che vedono il gruppo veronese salire in Val di Non per partecipare a importanti eventi organizzati dal gruppo noneso, e allo stesso tempo il Gruppo Arzberg scendere a Verona per manifestazioni allestite dal comitato veneto.

