Riva del Garda: aiuti per l’Ucraina

L’amministrazione comunale ha incontrato lunedì mattina in municipio Halyna Strotsyak, referente dell’associazione cristiano culturale degli ucraini in Trentino «Rasom».

All’incontro hanno preso parte il sindaco Cristina Santi, il vicesindaco Silvia Betta, l’assessore Luca Grazioli e il presidente del Consiglio comunale Salvatore Mamone.

L’associazione in questo momento sta raccogliendo esclusivamente medicinali, materiale sanitario e altro materiale specifico, in particolare: disinfettanti per ferite; lacci emostatici; spray per ustioni; bende e garze; antipiretici; antinfluenzali; antidolorifici; antinfiammatori; calmanti; antibiotici; ghiaccio istantaneo; guanti monouso chirurgici; siringhe; flebo e flebo per trasfusione di sangue; vitamine; pannolini per bambini, assorbenti per donna e pannoloni per incontinenti, varie misure; scotch blu, giallo e verde; tappetini impermeabili tipo yoga; calzini invernali; giacche uomini e cappotti, anche impermeabili; sacchi a pelo; biancheria termica; coperte e coperte termiche; torce elettriche; walkie talkie.

Attenzione: in questa fase è necessario esclusivamente questo materiale (o equivalente) e l’associazione non è in grado di gestirne di altro tipo (come ulteriore vestiario o alimenti), pertanto si prega di attenersi a quanto indicato nella lista.

La richiesta al Comune è stata di una postazione dove ricevere le donazioni, individuata (grazie alla collaborazione dell’associazione Vivi Rione) nella sala «Giacomo Sartori» nella palazzina Mimosa (nei pressi immediati della coop di piazzale Mimosa), dove i referenti dell’associazione o volontari locali saranno presenti giovedì 3 e venerdì 4 marzo dalle 8 alle 19.

Per ulteriori informazioni si può contattare direttamente la referente per l’Alto Garda dell’associazione Rasom Halyna Strotsyak al numero 320 8006233. L’associazione ha sede a Trento.

