Offese sessiste alla barista di Pergine. Gruppo Donne Fipe: “Gesto ignobile! Ci auguriamo che i responsabili paghino!”

Il gruppo Donne Fipe-Confcommercio esprime la massima solidarietà alla titolare e alle sue due collaboratrici del bar la Betola di Pergine, Comune della provincia di Trento, che durante lo scorso fine settimana è stato oggetto di un grave e violento atto vandalico. Un gesto inaccettabile con cui ignoti hanno imbrattato l’ingresso dell’esercizio con frasi ingiuriose e di stampo sessista. (qui articolo con le foto)

Vacche”, “le mamme vacche”, “Fighe a gettoni”. Nella notte del 18 febbraio 2022 il muro del bar era stato imbrattato con questi insulti. Il tutto sarebbe avvenuto fra le 2 e le 4 di questa notte. Alle due infatti, la proprietaria del locale Martina Fruet aveva chiuso le serrande per tornare a casa e alle 4 i Rangers hanno lasciato un biglietto dicendo di aver trovato i muri imbrattati.

Al mattina ecco la terribile sorpresa. La proprietaria de “La Betola” si è trovata l’intero ingresso del locale completamente imbrattato da falli e dalle scritte diffamatorie. Sullo spiacevole episodio è tornata oggi Valentina Picca Bianchi, Presidente del Gruppo Donne di Fipe-Confcommercio che commenta: «Le donne imprenditrici della ristorazione rappresentano il 52% del settore e portano un contributo assolutamente fondamentale tra mille difficoltà, spesso facendo i salti mortali per gestire lavoro e famiglia. Ogni forma di violenza di genere, come quella perpetrata nei confronti delle nostre colleghe del Trentino, è inaccettabile.

Ci auguriamo che questi criminali paghino per questo gesto ignobile e che episodi come questo non si ripetano mai più! Il progetto #sicurezzavera, promosso dal Gruppo Donne Imprenditrici FIPE e la Polizia di Stato, che sicuramente farà tappa in Trentino come simbolo tangente di solidarietà e impegno, ha l’obiettivo di costruire una rete di promozione e diffusione della cultura di genere».

«Questi episodi – è il commento di Fabia Roman presidente dell’Associazione pubblici esercizi del Trentino – mostrano come ancora oggi, per le donne, sia complicato fare attività d’impresa e come la cultura di genere non sia arrivata ad un punto di approdo nemmeno nelle nostre attività. Il nostro è un settore che si contraddistingue per l’ampia presenza del lavoro femminile e che vede nella diffusione cultura di genere un fattore di sviluppo delle nostre imprese e del nostro territorio.

Ancora oggi le donne faticano a muoversi nel mondo del lavoro per via di problemi ben noti a tutti: la difficoltà di conciliare gli orari lavorativi con la gestione della famiglia, la mancanza di politiche a sostegno efficaci per la maternità e un sistema socio-culturale ancora da scardinare. Dobbiamo migliorare i livelli di sicurezza delle donne e promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione a livello territoriale con l’obiettivo di promuovere la cultura di genere/sconfiggere la violenza di genere».

