Decreto Ucraina: ok agli aiuti militari e riapertura centrali a carbone in caso di emergenza

Dopo cinque giorni di guerra, Palazzo Chigi è pronto ad intervenire al fine di garantire assistenza e sostegno al popolo ucraino attraverso materiali, cessioni di mezzi ed equipaggiamenti militari.

La legge approvata all’unanimità, contiene anche norme per diversificare le fonti energetiche riaprendo se necessario, anche le centrali a carbone.

L’invio dei mezzi, definito come “ l’elenco degli aiuti militari”, potrà avvenire fino al 31 dicembre, attraverso decreti del Ministero delle difesa, in accordo con il Mef e il Ministero degli esteri.

Una parte del decreto si rivolge anche alla popolazione ucraina e in particolare all’accoglienza dei rifugiati in fuga dal Paese. Viene quindi previsto un aumento di 13 mila posti dei centri straordinari di accoglienza che potranno essere attivati dai prefetti e di altri 3 mila posti del sistema di integrazione e accoglienza.

Secondo quanto scritto in una nota di Palazzo Chigi, i cittadini ucraini potranno essere ospitati anche senza aver presentato la domanda di protezione internazionale.

Vengono stanziali inoltre, 10 milioni di euro a carico del fondo per le emergenze nazionali al fine di consentire l’organizzazione e la messa in pratica degli interventi più urgenti in materia assistenza e soccorso della popolazione ucraina.

Per finanziare le misure di sostegno per ricercatori, studenti e docenti ucraini, viene finanziato un fondo da 500 mila euro per facilitare le attività presso università, centri di ricerca e per le istituzioni di alta formazione.

A causa della forte dipendenza dal gas russo, si stanno prevedendo misure per diversificare le fonti e gestire le difficoltà delle imprese italiane che potrebbero essere colpite dalla stretta su Mosca degli Swift.

A scopo preventivo, viene approvata “l’adozione di misure per l’aumento dell’offerta e/ o riduzione della domanda di gas prevista in casi di emergenza”. Su questo il Governo sottolinea che l’eventualità al momento non corrisponde a quella in cui si trova il nostro Paese.

Infatti, se in futuro ci fosse la necessità di ridurre i consumi del gas delle centrali elettriche, si punterebbe alla massimizzazione della produzione da altre fonti. Anche per questo si apre la possibilità di riattivare alcune centrali per la trasformazione del carbone in energia.