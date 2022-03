Crisi russo-ucraina, Fratelli d’Italia: “Quali azioni dall’amministrazione comunale?”

La crisi Ucraina di queste ore sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale e rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell’Europa.

“L’invasione dell’Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione – affermano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Non diversamente l’atto unilaterale di aggressione della Russia avviene in spregio al diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti. E’ dunque necessario che la Comunità Internazionale reagisca in termini proporzionati all’offesa a tutela della indipendenza e della inviolabilità dell’Ucraina“.

E ancora: “Allo stesso modo è doveroso che la politica Italiana concordemente predisponga una linea politica e economica finalizzata a preservare gli interessi nazionali dagli inevitabili riflessi economici che comporterà la guerra russo – ucraina.

Nondimeno è necessario intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la prevedibile catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile ucraina“.

Con un’interrogazione a risposta in aula depositata nelle scorse ore, il gruppo consiliare chiede pertanto al Sindaco e alla Giunta Comunale se intenda condannare l’unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell’Ucraina.

Se intenda intervenire presso il Governo Italiano affinché venga richiesto all’Europa e agli Stati membri un intervento umanitario coordinato per l’accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che sta flagellando la popolazione.

Richiede anche un intervento volto alla creazione di un fondo per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per via delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti contro sanzioni.

Infine i consiglieri chiedono alla giunta se intenda intervenire ulteriormente presso il Governo Italiano affinché garantisca tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta.