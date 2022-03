Aperte le candidature per il premio Arge Alp per la tutela del clima

Partono le candidature per il premio Arge Alp di quest’anno che è dedicato alla tutela climatica. L’obiettivo del premio è quello di mettere in risalto grandi progetti, progetti startup e progetti grassroots particolarmente innovativi nei settori della sostenibilità e della tutela climatica. Il termine per la partecipazione è il 15 giugno 2022.

Saranno premiati i progetti che sono pronti per l’implementazione e i progetti che si trovano già in una prima fase di implementazione. Gli ambiti di interesse sono il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sfruttamento di energie rinnovabili, e i progetti che mirano a sensibilizzare sul tema della tutela ambientale e climatica. Si possono candidare anche iniziative incentrate su una gestione attenta delle risorse o sulla mobilità sostenibile. Si cercano progetti che rivestano un carattere esemplare, presentino un plusvalore per la società e siano rilevanti per la tutela climatica e l’arco alpino.

I vincitori della categoria “Grandi progetti” e della categoria “Startups” saranno premiati con un montepremi di 10.000 Euro ciascuno. Oltre a questo, nella categoria grassroots sarà premiato un progetto per ogni regione: nove premi di riconoscimento di 1.000 Euro ciascuno e un premio principale di 5.000 euro.

I progetti vincitori saranno selezionati con un procedimento in due fasi. In una prima fase sarà una giuria regionale, nominata dalle regioni e dai cantoni, a passare al vaglio i progetti e selezionare i migliori progetti di ciascuna regione. Successivamente la giuria internazionale sceglierà i vincitori finali, che saranno invitati a Innsbruck in autunno alla conferenza dei Capi di Governo per la consegna del premio. Le candidature per la categoria “Grandi progetti” possono essere presentate da aziende, comuni, associazioni o federazioni. Le giovani aziende possono presentare il proprio progetto startup nella relativa categoria.

Per il regolamento e il modulo di partecipazione consultare www.argealp.org alla pagina https://www.argealp.org/it/arge-alp/arge-alp-preis-2022 .

