Ucraina, Zelensky chiede l’ingresso immediato nell’UE e nella Nato

«Vogliamo essere con tutti gli europei». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sdua volontà di ingresso immediato del paese nell’Ue attraverso una procedura speciale rinnovando la forte volontà di adesione alla Nato.

L’attacco bellico russo che nelle intezioni di Putin servirebbe per scoraggiare l’idea da parte della stessa Nato di far aderire l’Ucraina all’Alleanza atlantica, sta sortendo l’effetto contrario.

Il presidente ha risposto in modo duro alla minaccia arrivata nelle scorse ore da Mosca, che imponeva a Kiev di cancellare la richiesta di adesione. Richiesta che in queste ore è stata invece formalizzata a livello mondiale.

Pubblicità Pubblicità

Dopo avere ringraziato l’Occidente per le sanzioni inflitte alla Russia, Zelensky ha sottolineato che “il futuro della sicurezza europea si decide oggi in Ucraina“.

Poi l’appello ai soldati russi per esortarli a deporre le armi. “Partite, non credete ai vostri comandanti, a chi fa propaganda. Salvate le vostre vite“, ha dichiarato in un video messaggio in russo.

E ancora: “Gli ucraini hanno mostrato al mondo chi siamo realmente. La Russia ha mostrato in cosa si è trasformata – ha detto il presidente ucraino nel nuovo messaggio video, secondo quanto riporta Ukrinform – Nel corso dell’invasione russa, 16 bambini ucraini sono stati uccisi e 45 feriti nei bombardamenti russi in soli quattro giorni“.

Pubblicità Pubblicità



Dichiarazioni nette che gli sono valse la minaccia di morte da parte del nemico. La Russia avrebbe infatti inviato da settimane 400 mercenari aderenti alle milizie Wagner, già attive in Crimea e in Siria, per dargli la caccia.

Nel frattempo gli Usa hanno proposto a Mosca un telefono rosso sulla crisi. Da parte sua, Putin ha annunciato che la risposta alle sanzioni e ai mancati accordi con gli ucraini (anche sull’indipendenza delle regioni separatiste del Donetsk e Lugansk) sarà ‘dolorosa’ e ‘forte’ con ‘conseguenze inimmaginabili per tutti’.

«Non ci dovrebbero essere dubbi: ci sarà una risposta forte alle sanzioni, non necessariamente simmetrica, ma ben calcolata e dolorosa per la parte americana», si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo.