Novella, la proposta della minoranza: «Puntiamo ai finanziamenti del Pnrr per riqualificare la piazza di Revò»

Riqualificare la piazza di Revò, puntando ai finanziamenti sul Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

È questa, in estrema sintesi, la proposta del gruppo consiliare di minoranza “Costruiamo Novella”, che ha fatto pervenire alla giunta comunale guidata dal sindaco Donato Preti una lettera in cui illustra i motivi per cui quella apertasi grazie al bando “Riqualificazione urbana” sia un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

«Di fronte questa opportunità che si propone agli enti locali, il nostro gruppo di minoranza ha immediatamente intuito un’ottima chance per tentare di ottenere un consistente finanziamento per la riqualificazione, in particolare, di Piazza della Madonna Pellegrina a Revò – scrivono i consiglieri Silvana Angeli, Andrea Iori, Sebastiano Paternoster e Alessandro Rigatti –. La volontà collettiva, le parole spese, i progetti che sono stati approntati negli ultimi anni per favorire una riqualificazione generale della piazza potrebbero trovare, attraverso la partecipazione a questo bando, un’occasione concreta per rivedere l’intero assetto di questo luogo».

«Un luogo che, come è noto, interventi non troppo lontani nel tempo hanno pesantemente modificato sia sotto l’aspetto logistico che estetico, con importanti ripercussioni sia sul sentimento della popolazione nei confronti di un luogo simbolo cui ci si sente particolarmente legati, ma anche sull’indebolimento economico e sociale che tale trasformazione ha determinato».

La piazza di Revò, infatti, era stata interessata nel 2005 da un intervento consistente che ne ha sconvolto la conformazione con la realizzazione di un parcheggio interrato.

«Un tempo particolarmente ricca di attività economiche, Piazza della Madonna Pellegrina oggi non ne conta nemmeno una – aggiunge la minoranza –. Siamo convinti che ciò non si debba imputare soltanto alla trasformazione urbanistica subita (dacché la maggior parte delle attività avevano chiuso battenti già prima dell’intervento del 2005), ma una sua complessiva revisione potrebbe invece portare allo sviluppo di nuove attività e ad attrarre nuove attività imprenditoriali, commerciali o servizi».

Nel corso del 2018 l’allora amministrazione comunale di Revò, guidata dalla sindaca Yvette Maccani, si era fatta portavoce e interprete del malessere espresso per anni dalla popolazione revodana, dando vita a un gruppo di lavoro composto da tutti gli studi tecnici del paese che aveva elaborato due diverse proposte progettuali, molto diverse tra loro, da sottoporre al giudizio della popolazione nella logica di un percorso partecipato, in considerazione del tema particolarmente delicato.

Dopo una serata illustrativa delle proposte, partecipata come poche volte capita, a dicembre 2018 era stata indetta una consultazione popolare con l’obiettivo di verificare formalmente l’interesse a un nuovo intervento straordinario in Piazza della Madonna Pellegrina. E, nel caso, di sondare la preferenza verso una delle due soluzioni proposte.

«La consultazione vide la partecipazione di circa la metà degli aventi diritto al voto e l’espressione di soli 60 voti contrari a un nuovo intervento, a fronte di 379 favorevoli – spiegano i consiglieri di “Costruiamo Novella” –. Di questi, 174 si espressero a favore della soluzione A e 205 a favore della soluzione B. L’amministrazione comunale, in accordo con i tecnici, si impegnò quindi a rivedere il progetto secondo le osservazioni raccolte e facendo sintesi delle due proposte, sempre nel rispetto della scelta emersa dal sondaggio».

Il gruppo di tecnici venne liquidato per il lavoro svolto, mentre il progetto definitivo, approvato dallo stesso Consiglio per un costo di 560 mila euro, veniva trasmesso alla Provincia autonoma di Trento con la richiesta di contributo.

A qualche mese di distanza la Provincia comunicava però la la sospensione del finanziamento per mancanza di risorse disponibili.

Si potrebbe ora aprire una nuova, attesa opportunità con il bando “Rigenerazione urbana” in scadenza a fine marzo. Un’opportunità da cogliere al volo. «Quello della riqualificazione della piazza di Revò è un tema molto sentito – fanno notare i consiglieri di minoranza –. Un progetto definitivo, tra l’altro, esiste già. Il che rappresenta un notevole vantaggio sui tempi, consentendo di velocizzare appalti e realizzazione dell’opera».

Il costo dell’intervento non risulta poi particolarmente elevato e non andrebbe a togliere risorse dal bilancio. L’invito alla giunta, quindi, è di prendere in seria considerazione la possibilità di partecipare al bando.

«È un’opportunità da cogliere al volo per dare nuova vita al centro storico di Revò, stimolando una rinascita economica, sociale e culturale – concludono Angeli, Iori, Paternoster e Rigatti –. Questo tema sta particolarmente a cuore al nostro gruppo di minoranza, tanto che la riqualificazione dei centri storici era uno dei capisaldi del nostro programma elettorale presentato in occasione delle amministrative 2020. Sentiamo, quindi, tanto più di volerci spendere per questa causa, convinti che migliorare le piazze dei paesi, anche sotto un profilo meramente estetico, costituisca un volano importante per accrescere la qualità della vita delle persone e per coltivare il senso di orgoglio e di appartenenza e alla propria comunità».