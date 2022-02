L’Associazione Rasom di Trento organizza una raccolta di beni di prima necessità a favore dei profughi ucraini

Per dare un aiuto concreto alle migliaia di profughi ucraini, l’Associazione Rasom di Trento ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità.

L’Associazione Cristiano – Culturale degli ucraini in Trentino “Rasom” nasce nel 2004 con lo scopo di diffondere la cultura ucraina in Trentino e di offrire un aiuto alle persone immigrate affiancandole nel loro percorso di integrazione nella società trentina.

I beni raccolti si possono portare alla sede dell’associazione in via Sant’Antonio 22 a Trento, per adesso tutti i giorni dalle 19,00 alle 21,00.

In particolare l’associazione chiede:

• Coperte e cuscini con riempimento sintetico;

• Tappetini da campeggio;

• Sacchi a pelo, coperte termiche;

• Biancheria per letto singolo;

• Sacchi e sacchetti in plastica;

Prodotti per bambini e adulti:

• Pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani;

• Assorbenti intimi;

• Giacche a vento, giacche/cappotti antipioggia;

• Biancheria termica;

• Calzini (meglio se spessi);

• Omogeneizzati, latte per bambini in polvere

Prodotti per igiene personale:

• Salviette umide;

• Sapone, shampoo;

• Asciugamani, rotoli di carta asciugatutto;

• Dentifricio, spazzolini da denti;

• Carta igienica;

Prodotti alimentari (a lunga conservazione):

• Pasta, riso, minestre liofilizzate in busta;

• Tonno, carne in scatola;

• Biscotti, cioccolato, dolci confezionati;

• Frutta secca, barrette energetiche;

• Tè in bustine, caffè solubile;

• Piatti, bicchieri e posate monouso (no vetro/ceramica);

Medicinali e dispositivi medici:

– Tachipirina;

– Vitamine;

– Pannolini per bambini varie misure;

– Fazzoletti bagnati per bambini;

– Calmanti (gocce, valeriana ecc..)

• Antibiotici, analgesici, antiemorragici, antidiarroici;

• Cardiovascolari;

• Mascherine;

• Guanti monouso;

• Garze e bendaggi, siringhe, cotone idrofilo, ovatta;

• Antisettici e disinfettanti (no alcol etilico o infiammabili);

Attrezzature varie:

• Candele, torce e batterie;

• Radio FM portatili (anche vecchie);

• Vecchi telefonini a tastiera (con caricabatterie).

A chi è disponibile per aiutare come volontario, a chi desidera fare donazioni in denaro, o chi vuole informazioni, può contattare telefonicamente le seguenti persone: Vozna Halyna 3479419883 – Olha Vozna 3204548504 Kalapach Oleksandra 3488831652