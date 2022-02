La Val di Non si mobilita per l’Ucraina: diverse le iniziative di solidarietà che stanno prendendo vita in queste ore

Sono diverse le iniziative di solidarietà nei confronti dell’Ucraina che stanno prendendo in vita in queste ore in Val di Non.

Ancora una volta, dunque, i nonesi si stanno dimostrando attenti e solidali nei confronti di chi più ne ha bisogno.

Riportiamo di seguito alcune delle proposte sorte negli ultimi giorni in valle. Tutti i Comuni si stanno comunque organizzando per offrire il loro supporto.

VILLE D’ANUNIA, PAESE PER LA PACE – È in organizzazione da parte del Comune di Ville d’Anaunia una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione civile coinvolta dalle operazioni militari in Ucraina.

Nei prossimi giorni verrà allestito un centro di raccolta mentre la lista dei beni necessari è disponibile sulla pagina Facebook del Comune.

Tutte le persone interessate potranno seguire gli aggiornamenti online o a iscriversi al servizio di messaggistica Whatsapp del Comune (servizio di informazioni generali da parte dell’amministrazione comunale al numero 349.7194100 a cui ci si può iscrivere inviando come messaggio la parola “news”).

I riferimenti sul territorio sono l’assessore con delega alla sicurezza Giuliano Ghezzi e il sindaco Samuel Valentini.

TON SI STRINGE ALL’UCRAINA – Grazie alla collaborazione con la Famiglia Cooperativa Primanaunia, è possibile depositare al punto vendita beni di prima necessità come prodotti alimentari, prodotti in scatola, caffè, latte, biscotti, formaggi, prodotti conservati sottovuoto, che verranno poi consegnati all’associazione Rasom di Trento.

Chi volesse sostenere economicamente il popolo ucraino potrà farlo con un versamento tramite l’Iban IT50W0503401800000000000052 con causale “Sostegno al popolo ucraino”.

I VIGILI DEL FUOCO DI TRES IN PRIMA LINEA – Anche i Vigili del Fuoco volontari di Tres hanno organizzato, tramite l’associazione degli Ucraini in Trentino Rasom, una raccolta materiale (in calce all’articolo i beni richiesti).

Per la consegna i pompieri saranno presenti in caserma oggi, domani e dopodomani, lunedì 28 febbraio, martedì 1 e mercoledì 2 marzo dalle 19 alle 22.

Se qualcuno fosse impossibilitato a recarsi in caserma può chiamare direttamente il comandante al numero 340.2645649 o il vice al 349.1415079.