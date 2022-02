Guerra Ucraina: Informazione e disinformazione, facciamo tutti attenzione

Egregio Direttore,

vorrei rispondere in modo più puntuale possibile alla lettera pubblicata ieri sul Suo giornale da parte di un suo lettore

Siccome la lettera pubblicata fa la morale alla buona informazione, non mi posso esimere di rispondere nel merito e spero che la presente venga da voi pubblicata. La lettera inizia dichiarando che la guerra è nata nel 2014, ma in realtà questa affermazione non vale per Putin. Per Putin la guerra è nata dall’errore iniziale di Lenin che creò a tavolino uno stato fittizio, l’Ucraina, e che questo errore dovesse essere riparato in qualche modo.

Inoltre, viene citato un “colpo di stato” nel 2014 sostenuto dagli Stati Uniti, ma ricordiamo invece che l’attuale Presidente ucraino è stato democraticamente eletto nel 2019 con una larga maggioranza. Se poi per colpo di stato si intendono manifestazioni popolari schiacciate dalla polizia, dietro mandato dell’ex-presidente ucraino Yanukovych, andiamo bene. Nessuna fonte viene citata a conferma del fantomatico appoggio dal vicepresidente Biden (e perché non citare il Presidente? dormiva?) e la Clinton.

La lettera prosegue dicendo che furono emanate fantomatiche “leggi anti russe” e che l’Ucraina sarebbe un paese diviso in due tra ucraini, nazionalisti, ad ovest e russi ad est compresa la Crimea. Mancano totalmente le fonti a supporto. Quali sono queste leggi e quando furono emanate? Dove è scritto che tutti gli ucraini sono nazionalisti?

Non è dato sapere. Per una lettera sulla buona informazione si tratta fin qua di affermazioni deboli e senza riscontri.

Proseguendo la lettura viene citato “il colpo di mano” della Russia che si “riprende” la Crimea (come se fosse stata Russia in principio, si prima del 1954 in effetti lo era, come la California fu messicana e l’alto-adige austriaco).

Ma l’errore è che dichiara questa occupazione come pacifica “senza sparare un colpo” grazie al fatto che “il 90% sono russi e hanno fatto un referendum”.

Niente di più falso. Anzitutto venne usata la violenza e non un semplice referendum, uomini armati senza simboli occuparono il parlamento della Crimea. Il referendum per la secessione e l’annessione alla Russia vinse, tenuto conto delle irregolarità e la presenza di uomini armati ai seggi. Rimane falsa anche l’affermazione che “il 90% sono russi”, quando in realtà era il 58% ad essere di etnia russa.

In seguito cita un fatto storico e drammatico, la strage di Odessa, come se questo unico fatto reale possa dare corpo e legittimare il resto della lettera. E’ vero, la strage fu straziante e da condannare.

Però in questo caso c’è una strumentalizzazione dei morti, incresciosa, indicando “gli ucraini” come gli assassini al posto dei “neo-nazisti” che sono da condannare e che di fatto non hanno un’etnia predefinita. La frase citata nella lettera è volutamente razzista.

E questo è triste perché si tenta in ogni modo di creare un confronto russi / ucraini come due elementi distinti quando invece Odessa è città ucraina ed i cittadini sono ucraini. E’ come se un gruppo di Casapound facesse una cosa del genere e qualcuno un domani dicesse “gli italiani hanno fatto…”. No, da italiano mi ribellerei ad una frase del genere.

La lettera prosegue tirando in ballo Trump e Biden in rapida successione decontestualizzando gli attori e citandoli un tanto al chilo.

Mancano poi le fonti sull’affermazione che il figlio di Biden avrebbe “diversi gasdotti in Ucraina” e le fonti dove verificare che Biden abbia “chiesto l’ingresso nella Nato all’Ucraina”.

E’ più vero il contrario. Non solo. La decisione, di semplice benvenuto all’Ucraina, risale al 2008 quando Biden non era Presidente.

Poi si passa a criticare l’eventuale ingresso NATO dell’Ucraina in modo semplicistico e disconnesso con la frase: “Inaccettabile [per la Russia] perché i missili sarebbero puntati a 300 km da Mosca. Perché sarebbero puntati su Pechino, infatti la Cina ha sostenuto la Russia con contratti sul gas altissimi.”.

Un mix di due sedicenti notizie sconnesse tra loro. Missili e gas non si capisce il nesso. Mancano le fonti sul fatto che l’Ucraina avrebbe installato dei missili NATO sul suo territorio, e che questi sarebbero puntati sia sulla Russia che sulla Cina.

Mancano le fonti sul fatto che la Cina avrebbe sostenuto la Russia con contratti sul gas altissimi, qualunque cosa voglia dire, perché il costo di mercato del gas non ha bisogno di essere sostenuto da alcun Paese ma si basa sul meccanismo di domanda e offerta.

E giusto un appunto a completezza d’informazione, se si apre Google Maps e si misura la distanza, il confine a nord-est dell’Ucraina più vicino con Mosca in linea d’aria dista circa 450km.

In seguito viene dato per scontato che gli americano fossero isterici riguardo all’imminente invasione russa, affermando che “Da dicembre è iniziata l’isteria americana sull’inizio della guerra.”. Purtroppo mancano le fonti su cosa si riferisca questa frase. Invece le “dichiarazioni isteriche” sono invece le parole usate da Lavrov a Gennaio, cioè prima dell’invasione russa oggetto dell’isteria. Isteria profetica direi.

Subito dopo si tenta di giustificare l’invasione russa, anche se nella frase precedente era solo un’isteria. Questa frase è un cumulo di fantasie: “hanno pompato Zelensky a bombardare di nuovo il Donbas per riprenderselo promettendogli aiuto militare. Lui ci è cascato.”.

Mi piace molto il verbo “pompato” che è tutto da interpretare e lascia molto spazio alla fantasia del lettore. La disinformazione cavalca le fantasie di chi legge per rendere la notizia più reale. Quindi non si capisce a cosa si riferisca perché mancano le fonti.

Inoltre tentare di riprendersi il Donbass con la forza tramite invasione militare (oltre ai bombardamenti evidentemente) sarebbe stata la mossa geniale di Zelensky con 200.000 soldati russi al confine pronti a invadere a sua volta.

Peccato che il cessate il fuoco è stato violato da entrambe le parti da sempre centinaia di volte al giorno. Non c’è mai stata un’azione unilaterale dell’Ucraina contro il Donbass. Non si capisce poi come Biden avrebbe promesso aiuto militare, quando e come. Mancano le fonti. Infine chiude il discorso con “lui ci è cascato” riferendosi a quando possa essere fesso Zelensky, ora gli tocca combattere in mezzo alla sua gente a Kiev rischiando la morte in qualsiasi momento

In seguito, cita come la Russia abbia tentato invano di trattare la questione Ucraina con “tutti i presidenti e con tutti i ministri degli esteri ma senza risultati.” perché “nessuno voleva trattare” e “ribattevano che l’Ucraina ha il diritto di entrare nella Nato.”.

Di nuovo mancano le fonti di questi tavoli, non si sa a cosa si riferiscano questi tavoli e quali sarebbero dovuti essere i risultati che non sono arrivati. Il fatto che nessuno volesse trattare bisognerebbe capire le richieste quando sono state fatte, a chi ed in quale sede. Non è dato sapere.

Infine, si, l’Ucraina ha diritto di entrare nella NATO, è nel trattato stesso. Solo che l’Ucraina deve essere accettata e come spiegato in precedenza non è così semplice e nemmeno certo.

In seguito viene aggiunta una frase sconnessa dal discorso precedente, dove si recita che gli USA avrebbero piazzato 14 laboratori che producono armi chimiche, lungo tutto il confine russo. Se fosse vero sarei il primo ad indignarmi. Peccato che anche in questo caso manchino le fonti. “In questi anni” da quando? dove sono i laboratori? lungo il confine russo comprende quello del Donbass? E quindi c’è anche una minaccia di missili? Dove sono i missili in Ucraina che minacciano la Russia?

Infine, dopo un’epopea di disinformazione, arriva l’appoggio al povero Putin, con una frase che si commenta da sé: “A questo punto non è difficile comprendere la reazione di Putin”. Bene “comprendere“, ma comprendere non significa condividere o tantomeno giustificare.

Il resto della frase è pressapochista per chiudere la lettera e che giustifica le azioni di Putin oltre a non ammettere repliche (né fonti). “Non esistono buoni e cattivi, ma solo una buona o una cattiva informazione. (R.Humber)”

La ringrazio, cordiali saluti

Luca Venticelli

