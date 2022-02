Guerra Ucraina: dilettanti allo sbaraglio

Egregio Direttore,

la questione bellica tra Russia ed Ucraina sollecita, più che gli intelletti, le pulsioni materne di gran parte dell’ opinione pubblica mondiale, e, tra questi, purtroppo anche le classi dirigenti .

Premesso che la solidarietà e gli aiuti per i veri profughi sono sempre d’ obbligo, si farebbe invece veramente a meno dei provvedimenti di Roma e di Bruxelles dell’ ultima ora e delle improvvide dichiarazioni susseguenti .

Forse pochi sanno che venerdì sera 25 febbraio u.s., mentre la maggior parte degli italiani si stava instupidendo davanti alla tv, il nostro Governo ha varato un decreto legge – Decreto Ucraina – con il quale, oltre ad autorizzare aiuti e interventi di protezione civile eventualmente sul posto, ha anche autorizzato il dislocamento di mezzi e truppe all’ estero, segnatamente ai confini della Nato e cioè ai confini con gli stati attualmente belligeranti. Decisione grave ed illegale per la sostanza e per la forma.

Per la forma, perché non è stato investito il Parlamento, unico organo che può e deve deliberare, non solo per lo stato di guerra, ma anche per gli atti preliminari ad esso.

Far passare una simile decisione quale atto di protezione civile è una vera e propria presa in giro dell’ intelligenza degli italiani, i quali non vogliono nessuna guerra e meno che meno con proprie truppe nelle steppe. Ovviamente l’ inquilino del Colle in proposito nulla ha osservato….

Per la sostanza, perché è il primo caso che un governo disloca truppe ai confini di scenari di guerra al di fuori di ombrelli o doveri sovranazionali, Onu e Nato. Nessuno ha obbiettato, alcunché con l’ eccezione iniziale di Salvini, il quale si è dissociato, ma poi, per paura di essere tacciato quale amico attuale del cattivone Putin, si è uniformato al pensiero unico governativo ed alla canea del giornalismo nostrano.

Se questo non bastasse, si aggiungono le improvvide dichiarazioni della inadeguata signora Von der Leyen, avallate da Italia e Germania, la quale ha candidamente e pubblicamente annunciato che sarebbero stati inviati all’ Ucraina aiuti militari in armi e munizioni. Capiamoci, dacché mondo è mondo gli aiuti in armi e uomini ai belligeranti amici si sono sempre fatti, ma sottobanco e tacendo, e all’ occorrenza anche negando l’ evidenza, e di ciò sia USA che Russia sono sempre stati maestri. Invece questa geniale signora sembra ignorare che l’ invio di armi ad un belligerante è da sempre considerato atto ostile, se non di guerra.

Vogliono, costei ed i nostri governanti, forse portare la guerra in Europa, dopo che per la loro gestione, l’ Europa e l’ Italia hanno visto depressione economica e pandemia? Forse non sanno che ammassare truppe ai confini rende facile all’ ipotetico nemico trovare pretesti per liberarsi da presenze scomode? Forse ignorano che un disgraziato attacco a truppe facenti parte della NATO comporterebbe l’ intervento automatico di tutti gli altri componenti del Patto Atlantico? Si vuole a tutti i costi la terza guerra mondiale, però ma con gli uffici romani ed europei al caldo, dato che si vuole conservare il nemico come fornitore di materie prime?

Interrogativi non da poco che meriterebbero una presa di posizione quantomeno dignitosa: appoggio alla nazione aggredita in termini di aiuti non militari, disponibilità all’ accoglienza mirata, dignitosa rinuncia totale alle forniture da parte di chi si ritiene abbia torto, anche a costo di stare al freddo, a piedi e senza pastasciutta.

E i nostri militari teniamoceli a casa. Abbiamo già abbondantemente dato con l’ ecatombe della campagna di Russia del 1941\43.

Se proprio qualcuno vuole combattere, mandiamoci la Von der Leyen, i liberal, i gretini, i piazzaiuoli vari, se se la sentono. Gli italiani, insegna la storia, sanno fare altro. Cioè tutto meno che la guerra.

Avv. M. Stefano Sforzellini

